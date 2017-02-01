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20апреля
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Перекресток Комсомольской – Амурской в Благовещенске залило водой

Перекресток Комсомольской – Амурской в Благовещенске залило водой

В Благовещенске на перекрестке Комсомольской – Амурской образовалась лужа. Вода пошла из канализационного колодца. Как сообщили в ЕДДС, причина ее выхода – порыв системы теплоснабжения.

В компании «Амуртеплосервис», занимающейся техобслуживанием теплоэнергосетей, в свою очередь, рассказали, что в настоящее время на месте работают специалисты, им предстоит установить причину порыва. Как долго будут длится ремонтные работы, неизвестно. Тем временем некоторые благовещенцы в результате коммунальной аварии лишились горячей воды.

Как сообщалось ранее, накануне еще одна авария случилась в районе Октябрьской – Калинина. Там произошел порыв на линии водоснабжения. На месте также работают специалисты.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Викторовна

    Викторовна
    1 час назад

    В заголовке ошибка! Что же вы не читаете, что пишете?

  • Екатерина_acdc

    Екатерина_acdc
    1 час назад

    Сколько порывов по городу было за зиму-весну??? Это так они готовятся к сезону? Зато за лето по три раза отключают горячую воду... Капец

  • Екатерина_acdc

    Екатерина_acdc
    1 час назад

    Это к тому, что коммуникации устаревшие - не важно, канализация или подача воды... Всё латают, а воз и ныне там

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    На фото Комсомольская-Амурская....

  • Вежливый

    Вежливый
    1 час назад

    KatsНа фото Комсомольская-Амурская....


    Главное новость выдать, а потом попрааят. Зато наш мэр говорит что все хорошо, все в порядке.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Может там и танцы начинать проводить? Прямо сейчас. Водно-канализационных танцев еще никто не делал. На весь мир прославимся. Быстренько собрать 4 тыс. народа и вперед.

  • Михаил Светлов

    Михаил Светлов
    31 минута назад

    интересно было смотреть, как коммунальщики под присмотром начальников там отсасывали (я имею ввиду воду)

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