Перекресток Комсомольской – Амурской в Благовещенске залило водой

В Благовещенске на перекрестке Комсомольской – Амурской образовалась лужа. Вода пошла из канализационного колодца. Как сообщили в ЕДДС, причина ее выхода – порыв системы теплоснабжения.

В компании «Амуртеплосервис», занимающейся техобслуживанием теплоэнергосетей, в свою очередь, рассказали, что в настоящее время на месте работают специалисты, им предстоит установить причину порыва. Как долго будут длится ремонтные работы, неизвестно. Тем временем некоторые благовещенцы в результате коммунальной аварии лишились горячей воды.

Как сообщалось ранее, накануне еще одна авария случилась в районе Октябрьской – Калинина. Там произошел порыв на линии водоснабжения. На месте также работают специалисты.

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Екатерина PL