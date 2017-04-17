В Благовещенске произошло лобовое столкновение двух Toyota Crown

Фото: ИА «Сканер»

В четверг, 20 апреля, в Благовещенске на перекрестке улиц Красноармейской и Новой произошло тройное ДТП. Столкнулись две Toyota Crown, причем одну из машин подтолкнул микроавтобус Nissan Vanette.

Как сообщает корреспондент ИА «Сканер», черная Toyota Crown Majesta двигалась по улице Красноармейской от Загородной в сторону Мухина. Белая Toyota Crown следовала от улицы Мухина в сторону Загородной. Белая машина притормозила, пропуская Majesta, чтобы повернуть на улицу Новую налево. В этот момент ее и ударил в задний бампер микроавтобус Nissan Vanette, ехавший сзади. Crown выскочил на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Majesta.

На место ДТП выезжали скорая помощь и спасатели. Все участники аварии от госпитализации отказались. Помощь спасателей также не понадобилась.

Просмотров всего: 1449

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Александр Авдеев