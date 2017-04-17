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В Благовещенске произошло лобовое столкновение двух Toyota Crown

В Благовещенске произошло лобовое столкновение двух Toyota Crown
Фото: ИА «Сканер»

В четверг, 20 апреля, в Благовещенске на перекрестке улиц Красноармейской и Новой произошло тройное ДТП. Столкнулись две Toyota Crown, причем одну из машин подтолкнул микроавтобус Nissan Vanette.

Как сообщает корреспондент ИА «Сканер», черная Toyota Crown Majesta двигалась по улице Красноармейской от Загородной в сторону Мухина. Белая Toyota Crown следовала от улицы Мухина в сторону Загородной. Белая машина притормозила, пропуская Majesta, чтобы повернуть на улицу Новую налево. В этот момент ее и ударил в задний бампер микроавтобус Nissan Vanette, ехавший сзади. Crown выскочил на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Majesta.

На место ДТП выезжали скорая помощь и спасатели. Все участники аварии от госпитализации отказались. Помощь спасателей также не понадобилась.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    сколько раз уже говорено было пока стоишь пропускаешь, колеса не поворачивай!

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Эээ, слущай, такой хороший мащин был, да?!

  • Азиат

    Азиат
    1 час назад

    А почему колеса не поворачивать?

  • Геральт

    Геральт
    59 минут назад

    Азиат

    А почему колеса не поворачивать?



    потому что в случае удара сзади ты вылетишь на встречку, это базовое правило вообщето.



  • Kats

    Kats
    48 минут назад

    А на Портамуре вааще написали, что кто-то кого-то обгонял.....фиг поймешь где правда....

  • BLG 909

    BLG 909
    29 минут назад

    ПОРТ АМУР пишет: По предварительной версии, оба седана двигались во встречном направлении, когда водитель одного из них начал маневр обгона и врезался в своего «брата» по автозаводу. Следом в пострадавшую машину «влетел» микроавтобус Nissan Vanette, водитель которого не выдержал безопасную дистанцию.

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