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Приамурью ежедневно требуется 20 литров донорской крови

Приамурью ежедневно требуется 20 литров донорской крови
Фото: MedWeb.ru

В четверг, 20 апреля, в России отмечается День донора. В этот день желающие могут не только сдать кровь, но и сделать ее анализ, проверить ее состояние. О этом сообщил главный врач Амурской областной станции переливания крови Сергей Абрамович. В Амурской области каждые сутки требуется не меньше 20 литров компонентов донорской крови.

В 2016 году в Благовещенске сдали кровь более 12 000 человек, большинство – по два и более раз. Основную часть доноров составляют лица в возрасте до 32 лет, среди них студентов вузов и ссузов Благовещенска менее 50 %.

«Среди тех, кому в первую очередь необходима кровь – это дети, страдающие от тяжелых онкозаболеваний, женщины после родов, а также люди, пострадавшие в автодорожных авариях, – рассказал Сергей Абрамович. – Любое развитое государство имеет на эти случаи стратегический запас крови и ее компонентов. День донора в России проводится, в том числе и для того, чтобы постоянно пополнять его».

Тех, кто сдал кровь или ее компоненты 40 раз, а плазму 60 раз, удостаивают звания «Почетный донор России». В Амурской области за 35 донаций крови или 55 донаций плазмы присваивается звание «Почетный донор Амурской области». Почетные доноры получают небольшую, но регулярную ежегодную денежную выплату, которая индексируется.

В минувшем году 115 амурчанам присуждены звания «Почетный донор Амурской области», 99 человек награждены нагрудным знаком «Почетный донор России». Всего же по состоянию на 1 апреля в области состоят на учете и получают меры социальной поддержки 2 606 почетных доноров России и 2 098 почетных доноров Амурской области, сообщает пресс-служба областного минздрава.

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#здоровье

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Комментарии
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  • ты не ты, когда голоден

    ты не ты, когда голоден
    2 часа назад

    народ требует крови, феерично

  • AlenaS

    AlenaS
    1 час назад

    Огромное спасибо, людям кто сдает кровь, это благородное дело. Всех доноров с праздником, здоровья.

  • Милка1968

    Милка1968
    1 час назад

    Да как сказать...пришла кровь сдавать, а мне и говорят: "Доноры не нужны"

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    AlenaS

    Огромное спасибо, людям кто сдает кровь, это благородное дело. Всех доноров с праздником, здоровья.



    Всегда пожалуйста. =)

  • ЛайКа

    ЛайКа
    48 минут назад

    Клаус Хайда

    Всегда пожалуйста. =)



    Аж мурашки пробежали)) Свою или чужую сдаёте?



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