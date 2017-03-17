Приамурью ежедневно требуется 20 литров донорской крови

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В четверг, 20 апреля, в России отмечается День донора. В этот день желающие могут не только сдать кровь, но и сделать ее анализ, проверить ее состояние. О этом сообщил главный врач Амурской областной станции переливания крови Сергей Абрамович. В Амурской области каждые сутки требуется не меньше 20 литров компонентов донорской крови.

В 2016 году в Благовещенске сдали кровь более 12 000 человек, большинство – по два и более раз. Основную часть доноров составляют лица в возрасте до 32 лет, среди них студентов вузов и ссузов Благовещенска менее 50 %.

«Среди тех, кому в первую очередь необходима кровь – это дети, страдающие от тяжелых онкозаболеваний, женщины после родов, а также люди, пострадавшие в автодорожных авариях, – рассказал Сергей Абрамович. – Любое развитое государство имеет на эти случаи стратегический запас крови и ее компонентов. День донора в России проводится, в том числе и для того, чтобы постоянно пополнять его».

Тех, кто сдал кровь или ее компоненты 40 раз, а плазму 60 раз, удостаивают звания «Почетный донор России». В Амурской области за 35 донаций крови или 55 донаций плазмы присваивается звание «Почетный донор Амурской области». Почетные доноры получают небольшую, но регулярную ежегодную денежную выплату, которая индексируется.

В минувшем году 115 амурчанам присуждены звания «Почетный донор Амурской области», 99 человек награждены нагрудным знаком «Почетный донор России». Всего же по состоянию на 1 апреля в области состоят на учете и получают меры социальной поддержки 2 606 почетных доноров России и 2 098 почетных доноров Амурской области, сообщает пресс-служба областного минздрава.

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Василий Кленин