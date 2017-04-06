В Благовещенске на месте, где провалился асфальт, произошел порыв водопровода

В Благовещенске в районе перекрестка улиц Калинина и Октябрьской, где 19 апреля провалился асфальт, произошел порыв на линии водоснабжения. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе АКС.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, которым предстоит определить характер повреждения. После этого начнутся ремонтные работы и станут известны примерные сроки их завершения. Пока специалисты не видят места порыва.

«Просим автомобилистов города потерпеть и пока пользоваться объездными путями», – отметили в пресс-службе.

Также жители района города, где произошел порыв, сообщили Амур.инфо, что вечером 19 апреля у них отключали холодную и горячую воду примерно на три часа. Водоснабжение вернулось к ночи.

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#происшествия #транспорт

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Александр Авдеев