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Суд обязал власти поселка Тыгда улучшить качество водоснабжения

Суд обязал власти поселка Тыгда улучшить качество водоснабжения
Фото: vchaspik.ua

Администрация поселка Тыгда Магдагачинского района не работает над улучшением качеством воды, которой снабжают местных жителей. Районный суд установил, что поселковые власти не разработали техзадание на разработку инвестиционной программы по улучшению воды, и признал это бездействие противоправным.

Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, жители поселка Тыгда обратились с жалобой на качество воды в поселке. Специалисты управления обратились в суд. Они потребовали признать противоправным бездействие местных властей по устранению нарушений требований санитарного законодательства, а также обязать администрацию Тыгдинского сельского совета и МУП «Тыгдинский жилкомхоз», осуществляющее питьевое водоснабжение, устранить нарушения санитарно-эпидемических правил.

Магдагачинский районный суд Амурской области признал бездействие ответчиков по организации водоснабжения населения противоправным. Администрацию Тыгдинского сельского совета обязали разработать техзадание на разработку инвестиционной программы по улучшению качества питьевой воды. А«Тыгдинский жилкомхоз» обязали составить план мероприятий по приведению качества питьевой воды, поставляемой населению Тыгды, в соответствие с требованиями СанПиН.

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#ЖКХ #происшествия #суды

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Комментарии
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  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    1 час назад

    Данная проблема везде и всюду, по всем муниципалитетам, пир во время чумы для росдурнадзоров, на мизер не средств, а они хреновиной занимаются, ка переживают за свои рабочие места, отчетные души.

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