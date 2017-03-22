В первом квартале 2017 года амурчане чаще всего жаловались на качество товаров и услуг

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Управление Роспотребнадзора по Амурской области проанализировало жалобы амурчан, поступавшие в первом квартале 2017 года. Как выяснилось, чаще всего жителей области не устраивало качество различных товаров и услуг.

В общей сложности в этот период в ведомство поступило 477 обращений от граждан. Наибольшее число обращений – 272 – пришлось на нарушения в сфере защиты прав потребителей – 57 % от общего числа жалоб. Из 272 47 % пришлось на сферу розничной торговли, 19 % – на сферу финансовой деятельности. 11 % жалоб относится к сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

По фактам нарушений в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения поступило 198 обращений, то есть 31 % от общего количества. Основная часть пришлась на неудовлетворительные условия проживания в жилых помещениях – 37 %; на качество питьевой воды – 18 %; на сбор, использование, обезвреживание, транспортирование, хранение и захоронение отходов производства и потребления – 8 %.

Проверки, которые организовывали по фактам обращений, чаще всего показывали, что граждане правы – 31 случай, или 84 %.

По фактам нарушений, выявленных после обращений граждан, было возбуждено 42 административных дела. Два иска поданы в суд. В одном случае материалы направили в правоохранительные органы.

Управление Роспотребнадзора напоминает амурчанам, что подать письменное обращение можно по адресу: Благовещенск, улица Первомайская, 30. Также это можно сделать на официальном сайте управления: 28.rospotrebnadzor.ru.

В управление можно обратиться по телефонам: «горячая линия»: 8 (4162) 20-20-20 – в рабочие дни с 09:00 до 18:00; круглосуточный оперативный дежурный: 8 (4162) 52-56-29 – в выходные, праздничные дни и в нерабочее время.

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#жизнь #ЖКХ #торговля

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Александр Авдеев