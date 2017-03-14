ОНФ не рекомендует купаться и ловить рыбу в Амуре

Фото: ОНФ

Выброс нефтесодержащих веществ из коллектора Курча-Мурча в черте Хабаровска в течение несколько недель приковывает внимание хабаровчан. Сотни кубических метров пораженного нефтепродуктами грунта на берегу Амура в Хабаровске уже скрылись под водой. Об этом ИА «Дейта» сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Информацию о том, что в акваторию реки Амур поступают нефтепродукты, активисты ОНФ обнародовали еще в первых числах марта текущего года. На протяжении нескольких недель общественники рассылали письма во все возможные инстанции и ведомства. В списке адресатов числятся Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС, Природоохранная прокуратура, администрация Хабаровска, правительство Хабаровского края и многие другие государственные организации.

Многократно в прессе появлялись сообщения о том, что активисты намеренно преувеличивают масштабы загрязнения, а специалисты городского уровня и вовсе говорили о размерах загрязнения размером 40 х 40 сантиметров, однако на деле в городской черте все это время разворачивалась самая настоящая экологическая катастрофа. Чтобы в этом убедиться, достаточно было приехать в район городской ТЭЦ 2, выйти на берег и увидеть все своими глазами.

«С самого начала мы фиксировали выброс нефтепродуктов в реку Амур, осуществлявшийся из коллектора Курча-Мурча. Это перманентный процесс. Мы его наблюдаем с начала весны. Попытки убрать с глади нефтяное пятно приводили только к тому, что в течение нескольких дней на его месте образовывалось новое. Загрязнена и береговая линия, причем масштабы поражения отнюдь не скромные. Речь идет о десятках, а то и сотнях тонн грунта.

Активисты Хабаровского регионального отделения ОНФ готовы были сами выйти на берег и помочь в его очистке. Удалось собрать более 100 волонтеров, однако такие работы требуют согласования с городской администрацией. В результате мы просто не успели, начался ледоход, вода поднимается и сегодня, я вынужден констатировать тот факт, что практически все пораженные участки берега покрылись водой. Убирать уже поздно. Сейчас нефтепродукты вымываются рекой и направляются к водозаборам города президентского внимания Комсомольска-на-Амуре», – рассказал руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса хабаровского отделения ОНФ Владимир Сидоров.

Сегодня, по факту разлива нефтепродуктов, следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура предписала администрации Хабаровска провести работы по очистке береговой полосы. Продолжается следствие и поиск виновных. Нефтепродукты продолжают поступать в акваторию реки, а источник загрязнения по-прежнему неизвестен. ОНФ не рекомендует хабаровчанам и гостям города купаться или ловить рыбу в районе ТЭЦ 2 и ниже по течению. Речь идет как минимум о 50-километровой зоне загрязнения.

Просмотров всего: 202

#Дальний Восток #здоровье #природа #происшествия

распечатать

Нина Гвоздкова