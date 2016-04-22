Амурчан снова приглашают проверить знания о Великой Отечественной войне

Фото: news.flarus.ru

В субботу, 22 апреля, жители Амурской области смогут вновь проверить свои знания о Великой Отечественной войне, приняв участие в специальном тестировании. Проводится оно по всей России и за рубежом.

Как сообщает пресс-служба законодательного собрания Приамурья, в общей сложности в тестировании должны принять участие не менее 300 тысяч человек. Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» проводится молодежным парламентом при Госдуме во второй раз в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией!». В Приамурье проект реализуется молодежным парламентом области при поддержке регионального закса.

В этом году задания к тесту составят ведущие ученые Московского государственного университета имени Ломоносова. Участникам предложат за 30 минут ответить на 30 вопросов.

«В этом году акция запланирована как международная, задания теста будут переведены на шесть языков, поэтому мы также не исключаем участие иностранных студентов, обучающихся в амурских вузах», – говорит председатель молодежного парламента области Анна Учаева.

В Благовещенске акция пройдет на базе Амурского государственного университета (главный корпус, первый этаж). Начало теста – в 11:00, регистрация участников пройдет с 09:30 до 10:30. Итоги тестирования подведут в мае.

Как сообщало Амур.инфо, в 2016 году в Приамурье тестирование состоялось 23 апреля, оно проходило в режиме онлайн. Участникам также предлагалось ответить на 30 вопросов. Тогда корреспондент «Альфа-канала» узнавал, что помнят о войне благовещенцы, в ходе опроса на улицах города.

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#история

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Александр Авдеев