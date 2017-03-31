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Амурские студентки поучаствуют в Парадах Победы в Москве и Севастополе

Амурские студентки поучаствуют в Парадах Победы в Москве и Севастополе
Фото: ntv.ru

Три амурские студентки, ставшие победителями всероссийского конкурса «Послы Победы», примут участие в парадах, которые пройдут в Москве и Севастополе 9 Мая. На Красную площадь 9 Мая попадет студентка Благовещенского педуниверситета Вероника Дерновская. Ее товарищи по вузу – Виктория Радченко и Ульяна Степанова – поедут в Севастополь.

С 5 по 11 мая амурчанки пройдут обучение, после чего им предоставят право выступить в качестве соорганизаторов на парадах, сообщает пресс-служба областного министерства образования.

«Я уже год являюсь волонтером, участвую в различных добровольческих акциях, в том числе и тех, которые приурочены к празднованию Дня Победы, – поделилась Виктория Радченко. – Для того чтобы стать послом Победы, необходимо было написать эссе и объяснить, для чего мне это нужно. Я рассказала, что в будущем планирую работать учителем начальных классов, что эта поездка станет для меня большим событием, о котором я буду рассказывать своим ученикам и тем самым воспитывать в них чувство патриотизма».

Всего в конкурсе «Послы Победы» приняли участие более четырех тысяч человек. Для участия в парадах Победы отобраны 200 лучших добровольцев со всей страны.

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#вузы #память #праздники

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