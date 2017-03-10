Россиянам советуют не посещать людные места в Таиланде

Фото: kazanfirst.ru

Отдыхающим в Таиланде россиянам стоит соблюдать осторожность и избегать мест, где скапливается много народу, советует Ростуризм. А туроператоры должны информировать соотечественников о возможных опасностях, связанных с терактами в стране, сообщает «Русская планета» со ссылкой на РИА Новости.

Некоторое время назад стало известно, что в Таиланде произошла серия из 13 взрывов в провинциях Наративат, Паттани, Сонгкла и Ялла в местах, так или иначе связанных с полицией или армией. Как правило, взрывались ручные гранаты, которые неизвестные бросали с проезжающих мотоциклов.

В МИД России пока не располагают сведениями о том, есть ли россияне среди пострадавших в результате этих инцидентов.

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Нина Гвоздкова