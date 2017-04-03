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Четыре тысячи человек выйдут танцевать на улицы Благовещенска

Четыре тысячи человек выйдут танцевать на улицы Благовещенска
Фото: youtube.com

В субботу, 29 апреля, более четырех тысяч человек пройдут в танце по главной улице Благовещенска. Примерно столько заявок на участие в фестивале «Танцующий город» уже поступило организаторам. В областном центре он пройдет впервые. Фестиваль замыслили в честь Международного дня танца и 50-летнего юбилея ансамбля «Ровесники».

В танцевальном шествии примут участие амурские творческие коллективы, иностранные танцевальные группы и все желающие, сообщает служба информации «Дом радио».

«Мы ждем большое количество гостей, будут интересные мероприятия, которых не было ранее, – рассказала мэр города Валентина Калита. – На центральной улице состоится торжественное прохождение танцующего города. Прохождение будет с остановками. Танцевать будут мексиканцы, китайцы, русские, африканцы и так далее. И мы показываем всему миру, что мы мирный город, что мы мирная страна и что культура объединяет всех. Наш город действительно иногда называют и танцующим, и поющим. И мы доказываем, что это на самом деле так».

Фестиваль «Танцующий город» состоится 29 апреля. Шествие стартует в 16:00 на улице Ленина от пересечения с улицей Богдана Хмельницкого. На центральной площади организуют выставки, мастер-классы и творческие площадки. В завершение гостей ждут фейерверк и дискотека.

Просмотров всего: 1200

#культура #отдых #праздники

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Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    4 часа назад

    делаем вид что всё хорошо

  • Васька Пупкин

    Васька Пупкин
    4 часа назад

    улыбаемся и машем :)

  • Морской человек

    Морской человек
    4 часа назад

    Как в Северной Корее…

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    4 часа назад

    Калита танцевать будет?

  • Vlad2

    Vlad2
    4 часа назад

    Нуачо, если будет примерно так, по-бразильски, почему бы и нет

  • виталя1979

    виталя1979
    3 часа назад

    Блин я какой-то дремучий что-ли. Живу вроде бы здесь, а обо всех акциях и шествиях узнаю уже перед их самым началом.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    3 часа назад

    Видимо всё хорошо в городе. Осталось только плясать.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    3 часа назад

    Надо всем показать, что Благовещенск, мирный город! – вот это повод))!

  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    Создаем видимость благополучия и процветания)) действительно северная корея))

    Первый раз слышу, что бы " иногда наш город называют, танцующим и поющим"))

    Пьющим слышал, а танцующим, не а..))

  • sinoptik

    sinoptik
    3 часа назад

    Maikl

    Создаем видимость благополучия и процветания)) действительно северная корея)) Первый раз слышу, что бы " иногда наш город называют, танцующим и поющим")) Пьющим слышал, а танцующим, не а..))



    в принципе вы можете подать заявку, собрать единомышленников и организовать акцию "ноющийповсякомуповодугород" или "всепропаломыфсеумрем"

  • Scoville

    Scoville
    3 часа назад

    sinoptik
    Maikl

    Создаем видимость благополучия и процветания)) действительно северная корея)) Первый раз слышу, что бы " иногда наш город называют, танцующим и поющим")) Пьющим слышал, а танцующим, не а..))



    в принципе вы можете подать заявку, собрать единомышленников и организовать акцию "ноющийповсякомуповодугород" или "всепропаломыфсеумрем"


    А чё жись удалась?

  • Геральт

    Геральт
    3 часа назад

    sinoptik

    Maikl

    Создаем видимость благополучия и процветания)) действительно северная корея)) Первый раз слышу, что бы " иногда наш город называют, танцующим и поющим")) Пьющим слышал, а танцующим, не а..))



    в принципе вы можете подать заявку, собрать единомышленников и организовать акцию "ноющийповсякомуповодугород" или "всепропаломыфсеумрем"



    да им и на форуме неплохо ноется, в каждой ветке этот набор отмечается с нытьем.

    Немного видел репетиции - мероприятие обещает быть грандиозным, плюс будет много иностранных гостей.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    А почему только 4 тысячи? Требую, чтобы на улицы вышло 50 тыс. человек

  • Щуп

    Щуп
    3 часа назад

    Хорошо хоть не скакать , как эти:

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    Vlad2

    Нуачо, если будет примерно так, по-бразильски, почему бы и нет



    Таких не будет. Скорее куча а-ля Новодворская.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Геральт

    sinoptik

    Maikl

    Создаем видимость благополучия и процветания)) действительно северная корея)) Первый раз слышу, что бы " иногда наш город называют, танцующим и поющим")) Пьющим слышал, а танцующим, не а..))



    в принципе вы можете подать заявку, собрать единомышленников и организовать акцию "ноющийповсякомуповодугород" или "всепропаломыфсеумрем"



    да им и на форуме неплохо ноется, в каждой ветке этот набор отмечается с нытьем.

    Немного видел репетиции - мероприятие обещает быть грандиозным, плюс будет много иностранных гостей.



    Где-то я уже слышал про открытие Дальнего Востока для иностранцев. Припоминается Кувейт, Эмираты, Мексика.... Неужто все приехали?



  • Б-29

    Б-29
    2 часа назад

    Хмык

    Геральт

    Немного видел репетиции - мероприятие обещает быть грандиозным, плюс будет много иностранных гостей.



    Где-то я уже слышал про открытие Дальнего Востока для иностранцев. Припоминается Кувейт, Эмираты, Мексика.... Неужто все приехали?

    А чем Вам киргизы,таджики,узбеки и конечно же китайские товарищи не иностранные гости?





  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Должно быть весело, главное, чтобы погода не подкачала

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Б-29

    Хмык

    Геральт

    Немного видел репетиции - мероприятие обещает быть грандиозным, плюс будет много иностранных гостей.



    Где-то я уже слышал про открытие Дальнего Востока для иностранцев. Припоминается Кувейт, Эмираты, Мексика.... Неужто все приехали?

    А чем Вам киргизы,таджики,узбеки и конечно же китайские товарищи не иностранные гости?





    Кстати, да.



  • ЛайКа

    ЛайКа
    39 минут назад

    Стоп-стоп-стоп! А за чей счёт фейерверк?

  • Михаил Светлов

    Михаил Светлов
    22 минуты назад

    обязательно пойду. дети всех школ города готовятся как никак. да и праздника хочется)))

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