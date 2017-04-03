Четыре тысячи человек выйдут танцевать на улицы Благовещенска

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В субботу, 29 апреля, более четырех тысяч человек пройдут в танце по главной улице Благовещенска. Примерно столько заявок на участие в фестивале «Танцующий город» уже поступило организаторам. В областном центре он пройдет впервые. Фестиваль замыслили в честь Международного дня танца и 50-летнего юбилея ансамбля «Ровесники».

В танцевальном шествии примут участие амурские творческие коллективы, иностранные танцевальные группы и все желающие, сообщает служба информации «Дом радио».

«Мы ждем большое количество гостей, будут интересные мероприятия, которых не было ранее, – рассказала мэр города Валентина Калита. – На центральной улице состоится торжественное прохождение танцующего города. Прохождение будет с остановками. Танцевать будут мексиканцы, китайцы, русские, африканцы и так далее. И мы показываем всему миру, что мы мирный город, что мы мирная страна и что культура объединяет всех. Наш город действительно иногда называют и танцующим, и поющим. И мы доказываем, что это на самом деле так».

Фестиваль «Танцующий город» состоится 29 апреля. Шествие стартует в 16:00 на улице Ленина от пересечения с улицей Богдана Хмельницкого. На центральной площади организуют выставки, мастер-классы и творческие площадки. В завершение гостей ждут фейерверк и дискотека.

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#культура #отдых #праздники

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Василий Кленин