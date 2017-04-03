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Сегодня, 13:23 12

Владимир Жириновский призвал не тревожить народ декларациями о доходах депутатов

Владимир Жириновский призвал не тревожить народ декларациями о доходах депутатов
Фото: lenta.ru

Парламентариев нужно избавить от обязанности публиковать декларации о своих доходах, поскольку это раздражает народ – считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом пишет «Лента.ру».

«Вот эти все декларации, мы зачем это делаем? Народ раздражаем. (…) Зачем лишний раз народу создавать такое впечатление, что есть мультимиллионеры, миллиардеры? Это ровным счетом ничего не дает», — сказал он в ходе выступления после отчета правительства.

В правительстве и без этих данных обязаны знать о фактах коррупции. «Вы прекрасно знаете, кто ворует и у кого какие деньги. Вы знаете, кого надо арестовывать, арестовывайте без деклараций», — подчеркнул он.

Сам Жириновский по размеру доходов за 2016 год среди руководителей думских фракций стоит на первом месте. Его заработок превысил 79 миллионов рублей. По итогам 2015-го депутат задекларировал доход в 5,3 миллиона рублей.

Самый большой доход за 2016 год среди депутатов Госдумы у единоросса Андрея Палкина. Он задекларировал свыше 678 миллионов рублей. В марте суд ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов.

Просмотров всего: 696

#российская власть #финансы

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Комментарии
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  • банбан

    банбан
    4 часа назад

    ну и на сынка своего еще декларацию покажи

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    3 часа назад

    Старый еврей чувствует на генетическом уровне, когда опять начинают разжигать

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    Ну Жирик со своими 79 миллионами точно не мультимиллионер.

    Еще и с женой в фиктивном разводе, чтобы ее доходы не показывать ... и еще они себя оппозицией называют!!!

    Эта оппа...зиция будет рвать и метать, чтобы Путин еще лет двадцать сидел в Кремле.

  • CherrySweet

    CherrySweet
    1 час назад

    ну почему же "впечатление"? не впечатление, а полная уверенность в наличии в стране миллионеров и миллиардеров. которые радеют за народ. да.

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    Правильные и главное своевременные слова:«Вы прекрасно знаете, кто ворует и у кого какие деньги. Вы знаете, кого надо арестовывать, арестовывайте без деклараций» Умница Жириновский.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    Б-29Правильные и главное своевременные слова:«Вы прекрасно знаете, кто ворует и у кого какие деньги. Вы знаете, кого надо арестовывать, арестовывайте без деклараций» Умница Жириновский.


    Димона уже арестовали???

  • Jackson

    Jackson
    1 час назад

    рыба гниет с головы. И он такой и местные сошки такие же. Заерзал, пукан начало припекать

  • Jackson

    Jackson
    1 час назад

    рыба гниет с головы. И он такой и местные сошки такие же. Заерзал, пукан начало припекать

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    Красавчик, а Труш,кстати в курсе, что квартира ЛДПР в Благовещенске оформлена как собственность Жирика, клоуны оппозиции,смешно

  • Irenка

    Irenка
    31 минута назад

    Зарплаты себе урежьте придурки, чтобы народ не будоражить, народ скоро с вилами на вас пойдет!!!

  • Maikl

    Maikl
    20 минут назад

    Жирик, совсем уже с головой не дружит..

    Признался во все услышанье, что как минимум он знает, кто ворует, но бездействует, как глава одной из думской фракции.. жалки старик..

  • Вицли

    Вицли
    8 минут назад

    Витком

    Красавчик, а Труш,кстати в курсе, что квартира ЛДПР в Благовещенске оформлена как собственность Жирика, клоуны оппозиции,смешно



    ахахахах

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