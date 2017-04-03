Владимир Жириновский призвал не тревожить народ декларациями о доходах депутатов

Фото: lenta.ru

Парламентариев нужно избавить от обязанности публиковать декларации о своих доходах, поскольку это раздражает народ – считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом пишет «Лента.ру».

«Вот эти все декларации, мы зачем это делаем? Народ раздражаем. (…) Зачем лишний раз народу создавать такое впечатление, что есть мультимиллионеры, миллиардеры? Это ровным счетом ничего не дает», — сказал он в ходе выступления после отчета правительства.

В правительстве и без этих данных обязаны знать о фактах коррупции. «Вы прекрасно знаете, кто ворует и у кого какие деньги. Вы знаете, кого надо арестовывать, арестовывайте без деклараций», — подчеркнул он.

Сам Жириновский по размеру доходов за 2016 год среди руководителей думских фракций стоит на первом месте. Его заработок превысил 79 миллионов рублей. По итогам 2015-го депутат задекларировал доход в 5,3 миллиона рублей.

Самый большой доход за 2016 год среди депутатов Госдумы у единоросса Андрея Палкина. Он задекларировал свыше 678 миллионов рублей. В марте суд ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов.

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#российская власть #финансы

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Нина Гвоздкова