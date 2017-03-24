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Благовещенцев приглашают на флэшмоб «Береги лес!»

Благовещенцев приглашают на флэшмоб «Береги лес!»
Фото: gk-press.if.ua

Флэшмоб против поджогов сухой травы «Береги лес!» пройдет в Благовещенске 22 апреля. Всех неравнодушных приглашают на площадь ОКЦ в 14 часов. Инициатором акции выступило министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Акция пройдет в рамках информационной кампании. В профильном министерстве с помощью подобных мероприятий надеются снизить риск возникновения лесных пожаров от самовольных поджогов сухой травы и неосторожного обращения населения с огнем.

В субботу на площади ОКЦ все желающие смогут примерить форму пожарного и сфотографироваться. Самым маленьким участникам акции обещают игры с ростовыми куклами. Детям раздадут раскраски, брелоки, значки и карманные календари с призывом беречь лес.

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#жизнь #областная власть

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Комментарии
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  • Дерсу Узала

    Дерсу Узала
    4 часа назад

    Саженец с лопатой и вперёд,а не тусоваться возле ОКЦ!!!

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    МЧС нужно пригласить. И объяснить, что жечь, а что нет.

  • Вежливый

    Вежливый
    56 минут назад

    Дерсу УзалаСаженец с лопатой и вперёд,а не тусоваться возле ОКЦ!!!


    Это было бы правильнее. Зато моднее для мой сетей, типа береги лес и сэлфи в каске пожарного на фоне зданий из кирпича и бетона.

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