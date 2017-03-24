Благовещенцев приглашают на флэшмоб «Береги лес!»
Флэшмоб против поджогов сухой травы «Береги лес!» пройдет в Благовещенске 22 апреля. Всех неравнодушных приглашают на площадь ОКЦ в 14 часов. Инициатором акции выступило министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.
Акция пройдет в рамках информационной кампании. В профильном министерстве с помощью подобных мероприятий надеются снизить риск возникновения лесных пожаров от самовольных поджогов сухой травы и неосторожного обращения населения с огнем.
В субботу на площади ОКЦ все желающие смогут примерить форму пожарного и сфотографироваться. Самым маленьким участникам акции обещают игры с ростовыми куклами. Детям раздадут раскраски, брелоки, значки и карманные календари с призывом беречь лес.
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