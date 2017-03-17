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В Приамурье закончили взрывать лед на реках

В Приамурье закончили взрывать лед на реках
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Амурской области объединенная оперативная группа завершила подрывы льда на реках. Последний подрыв произвели 19 апреля в районе села Албазино Сковородинского района.

«19 апреля проведен четвертый по счету подрыв льда на реке Амур. В результате проведения подрывных работ на ледовом покрытии реки образовалась майна размером 450 на 9 метров. В настоящее время все запланированные работы по разрушению структуры льда в Амурской области завершены, объединённая оперативная группа возвращается в место постоянной дислокации», – прокомментировал врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Амурской области Александр Пантелеев, который возглавлял оперативную группу.

Взрывные работы на верхнем Амуре проводятся ежегодно, чтобы снизить риск подтопления населенных пунктов в период весеннего паводка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#МЧС

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