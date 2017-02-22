Режиссер из Воронежа поставил спектакль для Амурского драмтеатра

Воронежский режиссер Павел Рукавицын поставил в Амурском театре драмы спектакль «Брачный договор» по пьесе классика современной израильской юмористики Эфраима Кишона. Еврейская история будет понятна и благовещенцам, уверены в театре. Ведь семейные перипетии – не имеют национальности.

События спектакля разворачиваются в квартире семьи Борозовских. Хозяйка по имени Шифра «обшивает» не только соседей. Она готовит на выданье свою дочь Аялу. Свадьба через две недели, а в семье не могут найти свидетельство о регистрации брака родителей. Документ просит показать родня жениха, чтобы узнать в законном ли браке родилась невеста. Таковы израильские обычаи. Их описал еврейский сатирик Эфраим Кишон в пьесе «Брачный договор». Перевод может ввести в заблуждение, однако, зрителям всё станет понятно на спектакле. Да и суть в другом. Вместе с поиском документа герои ищут исчезнувшую с годами любовь.

«Семейные дела у нас у всех одинаковые, будь ты евреем, татарином, русским. То, что происходит дома, трения между мужем и женой, между детьми – это вечная тема. Что мне понравилось в этом спектакле, что мы не ушли в еврейский акцент. Режиссер нам так сказал. Мы не стали делать "7.40" с танцами и так далее, и так далее», – поделилась впечатлениями народная артистка Анна Лаптева.

Ее героиня – соседка Яффа. Сегодня ее играет актриса из другого состава, заслуженная артистка Амурской области Елена Грачева. Репетировать с новым режиссером Павлом Рукавицыным труппа начала в феврале. Живет он в Воронеже, а работает по всей стране. Лирическая комедия в Благовещенске – это его 18-й спектакль. «Свежая кровь» в театре полезна, считает заслуженный артист Юрий Роголев. По его словам, режиссер помог актерам избавиться от штампов.

«Он потихонечку убирал с нас вот эти "наросты", "ракушечки", которыми мы чуть-чуть обросли. Попросил нас быть самими собой, естественнее. Творческий человек, это личность, работать в удовольствие. С тактом, пониманием», – пояснил Юрий Владимирович.

А еще Павел Рукавицын написал к спектаклю музыку. Ведь он не только режиссер, но и композитор, лауреат всероссийских конкурсов.

«Я всегда с осторожностью отношусь к большому количеству музыки в драматическом спектакле. И считаю, что здесь музыки столько, сколько нужно. Это не музыкальный спектакль, песен-плясок здесь не будет. Потому что у нас сейчас что ни спектакль, то песни и пляски», – вздыхает режиссер и композитор.

Премьера спектакля «Брачный договор» состоится 21 апреля. Режиссер будет смотреть его вместе со зрителями. Надеется, что спектакль будет иметь у благовещенцев успех.

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