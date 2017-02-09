Голодец: работникам нужно оплачивать абонементы в фитнес-центры

Фото: govoritmoskva.ru

У работодателей есть способ стимулировать работников оздоравливаться. Достаточно компенсировать людям стоимость абонементов в фитнес-центры, считает вице-премьер Ольга Голодец. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании межведомственной рабочей группы по разработке системы социально-экономической мотивации граждан и работодателей к сохранению и укреплению здоровья населения РФ был поднят вопрос, нужна ли должность спортивного инструктора в коллективах с численностью более 500 человек.

«Работодатель может компенсировать стоимость абонементов. Это самый правильный вариант. Конечно, держать инструктора в сегодняшних условиях… не нужно. Нужно стимулировать работников для того, чтобы они ходили в нормальный фитнес, какой-то спортивный центр хороший», – сказала Голодец.

В Федерации профсоюзов предложили в коллективах численностью более 500 человек вводить должность спортивного инструктора. Голодец критически отнеслась к этой идее.

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#здоровье #работа #российская власть

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