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Сегодня, 09:51 4

Нижне-Бурейская ГЭС начала вырабатывать первые киловатты

Нижне-Бурейская ГЭС начала вырабатывать первые киловатты
Фото: rushydro.ru

На Нижне-Бурейской ГЭС в Приамурье начался завершающий этап комплексных испытаний первого гидроагрегата: его поставили под нагрузку. Станция в тестовом режиме выдает свои первые киловатты в Объединенную энергосистему Дальнего Востока.

Испытаниям под нагрузкой предшествовали пробные пуски, опробования на холостом ходу турбины, высоковольтные испытания. Тесты показали, что все параметры гидроагрегатов №№ 1 и 2 соответствуют проектным показателям. Также полностью проверена готовность вспомогательных систем и оборудования гидроагрегатов к безопасной эксплуатации.

Заключительным этапом испытаний станет работа гидроагрегатов под нагрузкой в сети в течение 72 часов, после чего будет сделан вывод об их готовности к промышленной эксплуатации, сообщает пресс-служба «РусГидро».

Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 года. Выход на проектную мощность запланирован на 2017 год.

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#технологии #энергетика

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    4 минуты назад

    а был запланирован на 2016 год, но как всегда не успели

  • mikey007

    mikey007
    2 минуты назад

    Че там, когда снижение платы за електроэнергию ждать?

  • Baska

    Baska
    59 секунд назад

    ну здрасьте, надо сначала строительство отбить, а это увеличение тарифа как минимум

  • DimonS

    DimonS
    29 секунд назад

    Путин будет?

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