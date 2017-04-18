Нижне-Бурейская ГЭС начала вырабатывать первые киловатты

Фото: rushydro.ru

На Нижне-Бурейской ГЭС в Приамурье начался завершающий этап комплексных испытаний первого гидроагрегата: его поставили под нагрузку. Станция в тестовом режиме выдает свои первые киловатты в Объединенную энергосистему Дальнего Востока.

Испытаниям под нагрузкой предшествовали пробные пуски, опробования на холостом ходу турбины, высоковольтные испытания. Тесты показали, что все параметры гидроагрегатов №№ 1 и 2 соответствуют проектным показателям. Также полностью проверена готовность вспомогательных систем и оборудования гидроагрегатов к безопасной эксплуатации.

Заключительным этапом испытаний станет работа гидроагрегатов под нагрузкой в сети в течение 72 часов, после чего будет сделан вывод об их готовности к промышленной эксплуатации, сообщает пресс-служба «РусГидро».

Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 года. Выход на проектную мощность запланирован на 2017 год.

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#технологии #энергетика

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