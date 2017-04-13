В Петербурге установили памятник зубной боли: обзор прессы

Фото: sibmeda.ru

Медведев отчитался перед депутатами Госдумы; просьбу Хорошавина вернуть конфискованное имущество семье не удовлетворили; туристы любуются массивным айсбергом; в Пензе пресечена деятельность «стоматологов» с образованием механиков и слесарей – об этом рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин в очередном обзоре прессы.

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В «Российской газете» обозреватель советует прочесть об отчете премьер-министра Медведева перед депутатами Госдумы. Подробности мероприятия со вчерашнего дня не звучат разве что из утюга, поэтому он сразу переключается на материал о том, что экс-губернатору Сахалина Хорошавину отказали в просьбе вернуть его семье конфискованное имущество.

Газета напомнила, что общая стоимость всего того, на что был наложен арест – примерно 2 миллиарда рублей. При этом семья Хорошавина не смогла предоставить доказательств того, что имущество нажито праведным непосильным трудом.

Также в номере

Изучив впечатляющее фото айсберга, который сейчас дрейфует в районе Ньюфаундленда, собирая массы туристов, стоит прочесть о том, как пензенские полицейские пресекли деятельность организации, называющей себя международной медицинской клиникой. Оказанием услуг там занимались люди без медицинского образования – например, диагностику проводил автомеханик. Не оставался без дела и слесарь-наладчик.

Очень интересно

«Амурская правда» сегодня исследует вопрос, сколько кадров не хватает школам и на каких условиях будущие педагоги готовы ехать в глубинку. Прочитав материал Натальи Фадеевой, можно узнать, что в самом большом дефиците – учителя иностранного языка и математики и что средняя зарплата учителя в наших школах больше 32 тысяч рублей. Павлу Андреевичу понравился подзаголовок публикации: «Директора сельских школ разбирали выпускников БГПУ как горячие пирожки».

Полный абзац

Еще «Амурка» рассказывает о жителе Благовещенска, который, будучи в Биробиджане, оскорбил своим поведением жителей столицы ЕАО. Он устроил отвратительную фотосессию у памятника Евгению Онегину, где любят собираться местные литераторы и пушкинисты. Снимки, как и водится, разместил в соцсетях. За Амурскую область обидно – всех амурчан подвел.

Еще пишут о том, что депутат заксобрания подавал недостоверные сведения об имуществе, скрывая, что является совладельцем чешской компании. В прокуратуре при этом отметили, что отставка депутату не грозит.

Также в номере

Еще «Амурская правда» пишет о том, что в здании бывших торговых рядов «Мавритания» (оно на площади Победы) планируют открыть филиал Амурского краеведческого музея. Об этом рассказал губернатор области А. Козлов во время выездного совещания, на котором обсуждались вопросы реконструкции исторических зданий. Павел Савинкин дополняет, что также отреставрируют здание электроаппаратного завода.

Не пропусти

Автор обзора обращает внимание читателей на проект «Амурской правды», который называется «Вторая половина». Сегодня в газете рассказывается о супруге Александра Тихомирова Елене. Конечно, публикация должна быть прочитана самостоятельно, Павел Андреевич приводит только один кусочек интервью: «Представляете, я – отличница, комсомолка, по научному атеизму пятерки были, а жених – верующий». В общем, лучше не пропустить. Как и материал «Пусть говорят» о радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске».

«Да и вообще, не пропустите сегодняшнюю «Амурку» – там что ни страница – так интересная публикация», – советует автор обзора.

На посошок

И, конечно, не может Павел Савинкин обойтись без чего-либо необычного. В «Панораме» он нашел заметку о том, что в Питере в одной из поликлиник установили памятник зубной боли. Что самое примечательное, он изготовлен не только из искусственных материалов, но и из самых настоящих зубов, вырванных в ходе городской акции «Сохраним здоровые зубы». «Ну что тут скажешь… Вы же знаете, что зубная боль – страшна. Не менее страшен и памятник ей», – этим размышлением автора обзор завершается.

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