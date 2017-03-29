Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 09:10 1

Американские пилоты оценили профессионализм коллег с амурской авиабазы Украинка

Американские пилоты оценили профессионализм коллег с амурской авиабазы Украинка
Фото: tvzvezda.ru

Пилоты американских истребителей F-22 отдали должное профессионализму летчиков российских бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы «Украинка» в Приамурье. Об этом сообщает «Российская газета».

Как сообщало Амур.инфо, бомбардировщики Ту-95МС вылетели с авиабазы «Украинка» в Амурской области. У побережья Аляски их полет сопровождали американские истребители F-22. Встреча самолетов России и США произошла примерно в 160 километрах к югу от острова Кадьяк.

Представитель объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки Джон Корнелио заявил, что российские летчики действовали очень профессионально и ситуация развивалась стандартно. По словам представителя Пентагона, во время выполнения операции речь шла о визуальной идентификации российских самолетов.

«Мы используем термин "перехват", но речь, скорее, идет о визуальной идентификации самолета. Когда неопознанный самолет действует в этом воздушном пространстве, мы приближаемся и проверяем», – говорит Корнелио.

Никаких инцидентов во время сближения в воздушном пространстве самолетов России и США не произошло.

Просмотров всего: 463

#военные #США

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    41 минута назад

    «Мы используем термин "перехват"...". Ага, слукавили америкосы, а наши журналюги подхватили.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 17

ВВС США перехватили бомбардировщики с авиабазы Украинка
В России и мире

Джордж Буш-старший вновь оказался в больнице
В России и мире

Агентство Reuters: в Сирии погибли три российских контрактника
Общество 86

Не нужно быть женщиной, чтобы носить высокие каблуки: эксклюзив от экс-благовещенца