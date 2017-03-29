Американские пилоты оценили профессионализм коллег с амурской авиабазы Украинка

Фото: tvzvezda.ru

Пилоты американских истребителей F-22 отдали должное профессионализму летчиков российских бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы «Украинка» в Приамурье. Об этом сообщает «Российская газета».

Как сообщало Амур.инфо, бомбардировщики Ту-95МС вылетели с авиабазы «Украинка» в Амурской области. У побережья Аляски их полет сопровождали американские истребители F-22. Встреча самолетов России и США произошла примерно в 160 километрах к югу от острова Кадьяк.

Представитель объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки Джон Корнелио заявил, что российские летчики действовали очень профессионально и ситуация развивалась стандартно. По словам представителя Пентагона, во время выполнения операции речь шла о визуальной идентификации российских самолетов.

«Мы используем термин "перехват", но речь, скорее, идет о визуальной идентификации самолета. Когда неопознанный самолет действует в этом воздушном пространстве, мы приближаемся и проверяем», – говорит Корнелио.

Никаких инцидентов во время сближения в воздушном пространстве самолетов России и США не произошло.

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