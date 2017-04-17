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Амурчан ждут небольшие дожди и плюс 14: прогноз погоды в Приамурье на 20 апреля

Амурчан ждут небольшие дожди и плюс 14: прогноз погоды в Приамурье на 20 апреля
Фото: humor.fm

В четверг, 20 апреля, в Амурской области переменно облачно, местами ожидаются слабые и умеренные дожди. Ветер дует с северо-востока, его скорость составляет 2-7, местами с усилением до 12 метров в секунду. Воздух прогреется до +9...+14 градусов, по северу – до + 3.

В Благовещенске в 6 утра дул северный ветер со скоростью 3-6 метров в секунду. Температура воздуха составляла +3 градуса.

Днем в городе, по сообщению Амурского гидрометцентра, временами ожидаются слабый дождь, северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду и температура +8...+10 градусов.

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#погода

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