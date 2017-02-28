Русские и китайцы одновременно устроят велопробег на берегах пограничного Амура

Фото: грязи.рф

Впервые на границе – в Благовещенске и китайском городе Хэйхэ – пройдет международный синхронный велопробег. Акция запланирована на 23 июня. Ее решили посвятить Году экологии в России и провести в рамках восьмого фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства».

Программу мероприятий международного фестиваля обсудили в амурском правительстве. В этом году торжественное открытие впервые состоится не в Благовещенске, а в Хэйхэ. Изменились и сроки. Провести фестиваль на два месяца раньше попросили китайские организаторы. Праздничный концерт запланирован на 22 июня. Россию представит академический ансамбль «Гжель», Китай – центральный национальный ансамбль песни и танца. В Благовещенск артисты приедут 23 июня. Короткую программу днем представят в ОКЦ, а вечером на площади имени Ленина пройдет большой совместный концерт.

23 июня по обоим берегам Амура планируют провести и международный велопробег. Предполагается, что акция пройдет синхронно.

В этот же день в Благовещенске начнет работу выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. Свои работы представят 40 китайских мастеров. Столько же наших умельцев займут прилавки в Хэйхэ. Традиционно стороны обменяются делегациями художников. В этом году посетителей ждут не только выставки, но и мастер-классы.

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