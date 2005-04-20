Благовещенка стала лучшей в России: история Приамурья

В 2010 году благовещенка Анна Ильина, победительница ежегодного амурского фестиваля невест, вышла в финал всероссийского конкурса и стала «Бриллиантовой невестой – 2009». В финал вышли 11 невест со всей России. 25-летняя амурчанка победила сразу в трёх номинациях: «Невеста дружбы», «Невеста регионов» и «Бриллиантовая невеста».

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20 апреля 1873 года министр финансов России сообщил генерал-губернатору Восточной Сибири о согласии на учреждение в Благовещенске общественного банка. В его письме говорилось: «Основной капитал банка, определяемый в десять тысяч рублей, пожертвованных на пользу Амурской области почётным гражданином нерчинским первой гильдии купцом Андреем Зензиновым и пяти тысяч рублей, отчисляемых из городских общественных сумм».

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20 апреля 1908 года в Благовещенске забастовали рабочие завода Шадрина. Семён Шадрин был крупным амурским купцом, чьи предприятия строили баржи и пароходы, технику для золотодобычи, мельничные агрегаты.

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20 апреля 1930 года эвенки Зейского округа, всего 160 человек или 25 семейств, перешли на оседлый образ жизни. Власти Приамурья открыли для них четыре школы. В них на тот момент обучались 87 детей.

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20 апреля 1942 года на военный заём в Приамурье внесён 71 миллион 304 тысячи рублей, что превысило подписку предыдущего года на 22 миллиона 300 тысяч. Лучшие результаты оказались в трёх районах: Благовещенском, Серышевском и Мазановском.

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20 апреля 1985 года состоялся очередной коммунистический субботник. Участие приняли 509 тысяч человек. На рабочих местах трудились 380 тысяч амурчан. Как итог, промышленной продукции выпущено на 2 миллиона 489 тысяч рублей, строительно-монтажных работ выполнено на 1 миллион 816 тысяч рублей. В фонд 11-й пятилетки перечислен 1 миллион 203 тысячи рублей.

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«Сложно запечатлеть случайный момент, однако такие фотографии оказываются самыми удачными» – так говорил о своих работах фотокорреспондент Андрей Ильинский. 20 апреля 2005 года в выставочном зале Благовещенска открылась его персональная выставка. Посвящена она была юбилею Великой Отечественной войны, было представлено 60 фотографий.

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Осуждённые и представители правосудия общались 20 апреля 2006 года с помощью телеэкрана. Судебный видеопроцесс – такое в Амурской области состоялся впервые. В областном суде и в следственном изоляторе начали работать залы, оборудованные телекоммуникационной связью.

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2012 год. В Магдагачинском районе Амурской области горел посёлок Тыгда. Огненная беда пришла в посёлок ночью. Огонь пошёл с окраин, со стороны старого лесхоза. Все, кто мог, вышли на борьбу со стихией: люди взяли в руки вёдра и лопаты. Дома отключили от электроэнергии.

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#жизнь #история

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