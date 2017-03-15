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Свора собак держит в страхе благовещенский двор

Свора собак держит в страхе благовещенский двор

Жителей одного из дворов Благовещенска держит в страхе целая свора собак. Агрессивные животные атакуют как взрослых, так и детей. В том, что собаки облюбовали этот район, местные жители винят соседку. Говорят, она подкармливает псов прямо на детской площадке.

«Собачья» проблема во дворе домов по улице Комсомольской существует почти десять лет. Бездомные псы облюбовали детскую площадку, выгнав оттуда юных жителей этого района. Собаки часто облаивают и пугают прохожих. Недавно жертвой собачьей стаи чуть не стала 12-летняя Оксана Евдокимова.

«Я вчера, когда увидела собак, решила ускорить шаг, и они начали лаять и бежать за мной. Потом я побежала, и они начали быстрее бежать. Я хотела позвонить маме, но не успела и начала кричать», – вспоминает Оксана Евдокимова, юная жительница дома по улице Комсомольской, 89. На крики девочки выбежала мама.

«Я вылетаю из подъезда, смотрю, она уже возле балкона, прижалась к нему, плачет, истерит. Я к ней подошла и смотрю – соседка рядом, и собаки отбегают. Естественно, я её обнимаю, успокаиваю, но а что, ребёнок-то испуганный остаётся», – говорит Ирина Щирова, жительница дома по улице Комсомольской, 89.

Испуганная девочка до сих пор боится выходить во двор одна. Так же как и семилетний Илья, которого собаки напугали неделю назад.

«Я шёл с магазина, и на меня напала целая стая собак. И я побежал домой со всех ног. Ну, они просто полаяли, и вон та вот носиком коснулась меня за попу, ну, тронула», – рассказывает Илья Полоз, юный житель дома по улице Комсомольской, 89. Теперь в школу и обратно ребёнка провожают родители.

«Мой ребёнок заходит домой с синими губами, бледным лицом и говорит, что на него напали собаки. Их было три штуки. И моя соседка видела это с балкона и не могла ничего сделать. Он уже приготовил себе палку и будет ходить с палкой», – говорит жительница дома по улице Комсомольской, 89 Анна Полоз.

Местных жителей в страхе держат пять собак. Одна недавно ощенилась и теперь охраняет щенков. Днём дети даже не могут выйти во двор погулять – в это время на детской площадке бродячие животные отдыхают. И могут кинуться на людей. Рассказывают, что год назад в этом же дворе собаки напали на двух детей и покусали одного из жильцов дома. Животные совсем не боятся людей.

«Как известно, собаки обитают там, где их кормят. Здесь, в соседнем доме, живёт женщина, которая регулярно кормит собак. И делает это на детской площадке. И делали замечания этой женщине неоднократно, ведёт она себя агрессивно. То есть ей слово – она тебе десять в ответ», – поделилась жительница дома по улице Комсомольской, 89 Эльвира Ядыкина.

Горожанка, о которой идет речь, комментировать журналистам ситуацию отказалась.

Как действовать, местные жители не знают. За помощью они обратились к правоохранителям.

«В полномочия полиции не входит отлов собак. Но мы проводим проверку по заявлениям, выезжаем на место, а затем отправляем соответствующие документы в администрацию», – прокомментировала специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

Вопрос о решении проблемы с животными журналисты адресовали и в городское управление ЖКХ. Специалисты пояснили – этот адрес включён в перечень районов, где планируют урегулировать численность безнадзорных животных. Сделают это, когда определится подрядная организация по отлову бездомных животных. Пока желающих не нашлось.

Просмотров всего: 1541

#дети #животные

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Комментарии
Показать все (39) Обсудить на форуме
  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    Такие сердобольные дуры в каждом дворе есть.

  • АК-47

    АК-47
    2 часа назад

    так администрация должна заниматься этим,нет?

    Вот Сергею и поле для деятельности,пусть заставит работать,как депутат!

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    для Сергея масштаб не тот, вот если б всю область от собак очистить тогда да, а тут двор какой-то, подумаешь....

  • вячеславович

    вячеславович
    2 часа назад

    Вот сердобольные шавочники пусть и выходят на субботники с долгоиграющими мётлами и лопатами и наяривают за своих псин.

  • full

    full
    2 часа назад

    «Я вчера, когда увидела собак, решила ускорить шаг, и они начали лаять и бежать за мной. Потом я побежала, и они начали быстрее бежать. Я хотела позвонить маме, но не успела и начала кричать», – вспоминает Оксана Евдокимова, юная жительница дома по улице Комсомольской, 89. На крики девочки выбежала мама.

    Здоровая девка и не знает, как себя вести с собаками. Ускоряется она, спортсменка. ППц.

  • утка

    утка
    2 часа назад

    Местных жителей в страхе держат пять собак.

    ______________

    а я то думаю кто это машину у рынка ГСТ обстрелял, так вон оно че Михалычь ... банда собак однако.

    а скорее всего эта же банда насильственные действия против девочки проявила в одном из районов города.

    ага, а глвное войну они собаки эти в Сирии ни как не сврернут.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    А что могут сделать жители? Начать отстреливать или травить?

  • vladimir135.10.1

    vladimir135.10.1
    2 часа назад

    во дворе постоянных 4 шт

    плюс дворовых до 8 штук на помойку прибегают

    2 письма в жкх бестолку

  • vladimir135.10.1

    vladimir135.10.1
    2 часа назад

    постоянных и подкармливают человек 10

    и будку им построили.. дебилы

  • Чингиз1

    Чингиз1
    2 часа назад

    В доме только женщины и дети живут?! Есть куча способов тихо и спокойно, без привлечения внимания, ликвидировать стаю.

  • АК-47

    АК-47
    2 часа назад

    посмотрите профиль пользователя РАМ,там у него написано чудное лекарство от блоховозов!

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    2 часа назад

    А перетравить вера не позволяет?

    Ну так освободите добровольно двор для более сильных, чем вы, животных!

  • утка

    утка
    2 часа назад

    ооо... нечисть форумская пивка буханула

    и поднабежала упражняться в самоутверждении перед бездомными псами)))

    ну а где ж еще... баба та сразу в лоб поварежкой .. тут не попрешь...агрумент весомый.

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    А где это, Комсомольская 89? На 2ГИС нет дома с таким номером....

  • vladimir135.10.1

    vladimir135.10.1
    2 часа назад

    в чигирях прибились собачки- божьи одуванчики -шавки низкорослые- прикормила сердобольная,осмелели, гав да гав на чужих..

    дети в школу пошли, облаяли,окружили,в снег увалили..

    хорошо рядом с домом.

    двоих сразу пристрелили, благо охотники родители

    остальные свалили

  • sas

    sas
    2 часа назад

    и что мужика ни одного не осталось? ппц....

  • vladimir135.10.1

    vladimir135.10.1
    2 часа назад

    беспризорные= ничьи

  • утка

    утка
    2 часа назад

    удален

  • CherrySweet

    CherrySweet
    2 часа назад

    интересно, кто учил детей БЕГАТЬ от собак? родители не объясняют, что БЕГАТЬ от собак вообще запрещено? одна бежала, второй бежал.. третья на балконе ничего не могла сделать..

    кстати, перец хорошо помогает. обычная приправа. просто везде рассыпать.

  • утка

    утка
    2 часа назад

    3.4

  • утка

    утка
    2 часа назад

    3.1

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    CherrySweet

    интересно, кто учил детей БЕГАТЬ от собак? родители не объясняют, что БЕГАТЬ от собак вообще запрещено? одна бежала, второй бежал..



    Можно 20 раз это повторить. Все равно побегут. Если только песики в кольцо не возьмут и бежать будет некуда.

    Это дети. Страх сильнее родительских увещеваний.

  • Чингиз1

    Чингиз1
    2 часа назад

    DrDimon

    CherrySweet

    интересно, кто учил детей БЕГАТЬ от собак? родители не объясняют, что БЕГАТЬ от собак вообще запрещено? одна бежала, второй бежал..



    Можно 20 раз это повторить. Все равно побегут. Если только песики в кольцо не возьмут и бежать будет некуда.

    Это дети. Страх сильнее родительских увещеваний.



    +100500

  • Patison

    Patison
    2 часа назад

    обычно после таких воплей активируются догхантеры. главное что-бы днем свинцом не нашпиговали никого на площадке отморозки выполняющие грязную работенку

  • Провокатор

    Провокатор
    1 час назад

    Отстрелять собак

  • Вежливый

    Вежливый
    1 час назад

    Где бравые зоозащитники? Или дети виноваты? Когда отстрелы вернут!

  • Вежливый

    Вежливый
    1 час назад

    Тете, которая кормит собачек выдать звиздюлей.

  • Чингиз1

    Чингиз1
    1 час назад

    Вежливый

    Тете, которая кормит собачек выдать звиздюлей.



    Выдайте

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    домовенок

    А где это, Комсомольская 89? На 2ГИС нет дома с таким номером....



    Есть. Комсомольская - Пролетарская. Новый дом.

  • Леночка 19--

    Леночка 19--
    1 час назад

    Меня саму кусали собаки, и я никогда не побегу. Хотя я взрослая тетка. Что-то мне кажется, ребята хотели, наверное, со щенками поиграть. И возможно собаки и обгавкали. Женщина, которая подкармливает тоже дура, если так любит собак могла бы и стерилизовать собаку меньше проблем. Думаю там не одна тетка, но и половина жильцов не против раз будки поставили. Последнее фото вообще ни куда. Дети рядом со злыми и хищными собаками. Только идиоту прейдет отраву бросать на детской площадки

    Если вывалится одна таблетка и ребенок попробует сами сядете.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    DrDimon

    домовенок

    А где это, Комсомольская 89? На 2ГИС нет дома с таким номером....



    Есть. Комсомольская - Пролетарская. Новый дом.



    Точно... но интересная улица Комсомольская, пунктиром идет...

  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    ну точно, где мужики во дворе??? потихоньку дело решили бы без лишней огласки и заявлений.

  • Касандра

    Касандра
    1 час назад

    на прошлой неделе звонила в полицию,свора собак разорвали кота и также бросаются на детей на кантемирова ,но никто мер не принимает,пока видимо не будет трагедии

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Говорят рядом с этим домом живёт депутат от партии единая Россия Грошев Юрий, интересно он может как-то повлиять или поспособствовать решениюакого вопроса, кстати жители говорят что в доме по соседству живёт ещё и МЭР города, которую не видно не слышно, штрафануть бы её лично за каждый такой двор с собаками бродячими.

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Слишком много развелось бродячих псов.. и у нас во дворе здоровые псины бегают..

    Необходимо срочно принимать меры, не дай бог трагедия какая будет..

  • вячеславович

    вячеславович
    55 минут назад

    А где т. н. "старший дома"??? Какого банана он не шевелит рогом?? Как людей на субботник вытащить или вымутить бабки на ремонт, так он тут как ьут со своей патриотической гнилью-эдаковская управляйконторская шестерка, получающая бабло.

  • anschutka

    anschutka
    47 минут назад

    Алекsей жители говорят что в доме по соседству живёт ещё и МЭР города, которую не видно не слышно


    Может, она и есть, та соседка, которая подкармливает собак и от которой не удалось получить комментарий?

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    30 минут назад

    Насколько мне известно, собаки боятся звука шокера и режима света "стробоскоп". Сам не раз на собаках испытывал эти меры, когда они пытались нападать на меня. Взрослым, конечно, можно шокер использовать, а детям можно установить на смартфон приложение "шокер", чтобы можно было включить этот звук (есть приложения на смартфон и со светом режима стробоскоп от вспышки телефона). Или купите детям яркий карманный фонарик с режимом "стробоскоп", таких полно у китайцев, и при попытке собаки напасть, включить этот режим в глаза собаке, желательно сфокусированным в точку.

    Никого не призываю! Говорю личный опыт!

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    2 минуты назад

    "Добрая" тётя закрепила в ребёнке страх. Молодец. Не можешь помочь - ох, лучше пройди мимо.

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