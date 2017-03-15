Свора собак держит в страхе благовещенский двор

Жителей одного из дворов Благовещенска держит в страхе целая свора собак. Агрессивные животные атакуют как взрослых, так и детей. В том, что собаки облюбовали этот район, местные жители винят соседку. Говорят, она подкармливает псов прямо на детской площадке.

«Собачья» проблема во дворе домов по улице Комсомольской существует почти десять лет. Бездомные псы облюбовали детскую площадку, выгнав оттуда юных жителей этого района. Собаки часто облаивают и пугают прохожих. Недавно жертвой собачьей стаи чуть не стала 12-летняя Оксана Евдокимова.

«Я вчера, когда увидела собак, решила ускорить шаг, и они начали лаять и бежать за мной. Потом я побежала, и они начали быстрее бежать. Я хотела позвонить маме, но не успела и начала кричать», – вспоминает Оксана Евдокимова, юная жительница дома по улице Комсомольской, 89. На крики девочки выбежала мама.

«Я вылетаю из подъезда, смотрю, она уже возле балкона, прижалась к нему, плачет, истерит. Я к ней подошла и смотрю – соседка рядом, и собаки отбегают. Естественно, я её обнимаю, успокаиваю, но а что, ребёнок-то испуганный остаётся», – говорит Ирина Щирова, жительница дома по улице Комсомольской, 89.

Испуганная девочка до сих пор боится выходить во двор одна. Так же как и семилетний Илья, которого собаки напугали неделю назад.

«Я шёл с магазина, и на меня напала целая стая собак. И я побежал домой со всех ног. Ну, они просто полаяли, и вон та вот носиком коснулась меня за попу, ну, тронула», – рассказывает Илья Полоз, юный житель дома по улице Комсомольской, 89. Теперь в школу и обратно ребёнка провожают родители.

«Мой ребёнок заходит домой с синими губами, бледным лицом и говорит, что на него напали собаки. Их было три штуки. И моя соседка видела это с балкона и не могла ничего сделать. Он уже приготовил себе палку и будет ходить с палкой», – говорит жительница дома по улице Комсомольской, 89 Анна Полоз.

Местных жителей в страхе держат пять собак. Одна недавно ощенилась и теперь охраняет щенков. Днём дети даже не могут выйти во двор погулять – в это время на детской площадке бродячие животные отдыхают. И могут кинуться на людей. Рассказывают, что год назад в этом же дворе собаки напали на двух детей и покусали одного из жильцов дома. Животные совсем не боятся людей.

«Как известно, собаки обитают там, где их кормят. Здесь, в соседнем доме, живёт женщина, которая регулярно кормит собак. И делает это на детской площадке. И делали замечания этой женщине неоднократно, ведёт она себя агрессивно. То есть ей слово – она тебе десять в ответ», – поделилась жительница дома по улице Комсомольской, 89 Эльвира Ядыкина.

Горожанка, о которой идет речь, комментировать журналистам ситуацию отказалась.

Как действовать, местные жители не знают. За помощью они обратились к правоохранителям.

«В полномочия полиции не входит отлов собак. Но мы проводим проверку по заявлениям, выезжаем на место, а затем отправляем соответствующие документы в администрацию», – прокомментировала специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

Вопрос о решении проблемы с животными журналисты адресовали и в городское управление ЖКХ. Специалисты пояснили – этот адрес включён в перечень районов, где планируют урегулировать численность безнадзорных животных. Сделают это, когда определится подрядная организация по отлову бездомных животных. Пока желающих не нашлось.

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#дети #животные

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