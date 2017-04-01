Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 19:40 9

В Благовещенске на проезжей части провалился асфальт

В Благовещенске на проезжей части провалился асфальт

В среду вечером, 19 апреля, в Благовещенске провалился асфальт на проезжей части перекрестка улиц Калинина и Октябрьская. О происшествии ИА «Амур.инфо» сообщили очевидцы.

По их словам, сам провал визуально небольшой, однако внутри наблюдается большая полость, где течет вода.

В пресс-службе администрации Благовещенска сообщили, что ситуация взята под контроль. Асфальт на перекрестке обвалился около 19:00. Работники подразделения «ГСТК» по ремонту и содержанию дорог огородили опасное место, расставили предупреждающие знаки. Уже начались восстановительные работы. Причины происшествия выясняются.

В амурском УГИБДД ИА «Амур.инфо» также сообщили, что ситуация находится под контролем.

Просмотров всего: 2034

#происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • valdemarushka

    valdemarushka
    3 часа назад

    "Зимний" асфальт растаял, весна она такая

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Ну вот. Только вчера эту тему обсасывали.

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    3 часа назад

    Сначала прочиталось-" в Благовещенске на проезжей части появился асфальт".

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    2 часа назад

    Коробка с карандашамиСначала прочиталось-" в Благовещенске на проезжей части появился асфальт".


    Не ну это уж вообще из области фантастики ;))))

  • КанзаС

    КанзаС
    2 часа назад

    Толщина асфальта см 3-4 наверное, мда...Явно "на века" делали !!!

  • sas

    sas
    1 час назад

    "В амурском УГИБДД ИА «Амур.инфо» также сообщили, что ситуация находится под контролем." фууу, теперь я спокоен! это самое главное, хер с ней, с дыркой на дороге, главное, что все под контролем!

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Работа идет результат виден, фигли

  • valdemarushka

    valdemarushka
    1 час назад

    sas"В амурском УГИБДД ИА «Амур.инфо» также сообщили, что ситуация находится под контролем." фууу, теперь я спокоен! это самое главное, хер с ней, с дыркой на дороге, главное, что все под контролем!


    Тоже поржал ну, дырка под контролем

  • Lelka-a

    Lelka-a
    49 минут назад

    Еще одна дырка есть на Св. Иннокентия, недалеко от магазина Персона. Небольшая. Но есть.

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Жительницу Шимановска осудили за избиение мужчины металлической трубой
Происшествия 5

В Михайловском районе браконьер прокатил инспектора охотнадзора на капоте своей машины

сегодня, 17:07
Общество 9

Улицу Чайковского в районе Благовещенской таможни обновят
В России и мире

Названа новая дата конца света – 12 октября 2017 года