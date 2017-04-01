В Благовещенске на проезжей части провалился асфальт

В среду вечером, 19 апреля, в Благовещенске провалился асфальт на проезжей части перекрестка улиц Калинина и Октябрьская. О происшествии ИА «Амур.инфо» сообщили очевидцы.

По их словам, сам провал визуально небольшой, однако внутри наблюдается большая полость, где течет вода.

В пресс-службе администрации Благовещенска сообщили, что ситуация взята под контроль. Асфальт на перекрестке обвалился около 19:00. Работники подразделения «ГСТК» по ремонту и содержанию дорог огородили опасное место, расставили предупреждающие знаки. Уже начались восстановительные работы. Причины происшествия выясняются.

В амурском УГИБДД ИА «Амур.инфо» также сообщили, что ситуация находится под контролем.

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#происшествия #транспорт

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