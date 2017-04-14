Жительницу Шимановска осудили за избиение мужчины металлической трубой

Фото: realarmy.org

Шимановский районный суд вынес приговор 34-летней жительнице Шимановска. Женщину признали виновной в том, что она избила знакомого мужчину металлической трубой.

Как сообщает СУ СКР по Амурской области, инцидент произошел 16 апреля 2015 года на территории бывшего завода контрольно-прессового оборудования в Шимановске. Женщина выпивала спиртное в компании из пяти человек. Испытывая неприязнь к одному из собутыльников, амурчанка нанесла ему несколько ударов металлической трубой по голове и рукам. Мужчина получил черепно-мозговую травму и переломы.

«Расследование данного уголовного дела представило определенную сложность для следствия, поскольку как сам потерпевший, так и свидетели, руководствуясь ложными понятиями о дружбе, сообщали недостоверные сведения о произошедшем и выдвигали версию о причастности к преступлению другого человека, однако благодаря профессионально и грамотно проведенным следственным действиям удалось восстановить истинную картину произошедшего», – сообщают амурские следователи.

В итоге женщина полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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