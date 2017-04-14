Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 19:03 0

Жительницу Шимановска осудили за избиение мужчины металлической трубой

Жительницу Шимановска осудили за избиение мужчины металлической трубой
Фото: realarmy.org

Шимановский районный суд вынес приговор 34-летней жительнице Шимановска. Женщину признали виновной в том, что она избила знакомого мужчину металлической трубой.

Как сообщает СУ СКР по Амурской области, инцидент произошел 16 апреля 2015 года на территории бывшего завода контрольно-прессового оборудования в Шимановске. Женщина выпивала спиртное в компании из пяти человек. Испытывая неприязнь к одному из собутыльников, амурчанка нанесла ему несколько ударов металлической трубой по голове и рукам. Мужчина получил черепно-мозговую травму и переломы.

«Расследование данного уголовного дела представило определенную сложность для следствия, поскольку как сам потерпевший, так и свидетели, руководствуясь ложными понятиями о дружбе, сообщали недостоверные сведения о произошедшем и выдвигали версию о причастности к преступлению другого человека, однако благодаря профессионально и грамотно проведенным следственным действиям удалось восстановить истинную картину произошедшего», – сообщают амурские следователи.

В итоге женщина полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Просмотров всего: 385

#закон #криминал #происшествия #суды #Шимановск

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 9

В Благовещенске на проезжей части провалился асфальт
Происшествия 5

В Михайловском районе браконьер прокатил инспектора охотнадзора на капоте своей машины

сегодня, 17:07
В России и мире

Названа новая дата конца света – 12 октября 2017 года
Власть 53

Волонтеры сообщили о сокрытии амурским депутатом своих доходов и имущества