Жительница Зеи опасается соседства с несколько раз горевшим брошенным домом

Фото: zvportal.ru

Жительница города Зея Галина Шипунова обратилась к журналистам местной газеты «Зейский вестник». Женщина пожаловалась на соседство с несколько раз горевшим заброшенным домом. Последний раз деревянное строение полыхало в апреле.

«В ночь на 10 апреля на улице Ленина загорелся заброшенный двухэтажный дом. Находится он неподалёку от нашего дома, и такое опасное соседство вызывает серьёзное беспокойство. Пожар в пустующем здании возникает уже не в первый раз, и нет никаких гарантий, что однажды огонь не перекинется на наш дом. Ещё в конце 2016 года на страницах "ЗВ" рассказывалось, что на демонтаж пустующих зданий посёлка Временного будут выделены средства. Наступила весна, но никаких работ в этом направлении не наблюдается. Будут ли сносить пожароопасные дома-призраки?», – задается вопросом Галина Шипунова.

Первый заместитель главы администрации Зеи Алексей Чайка сообщил, что средства на демонтаж строений, которые были расселены, выделены. Правда, не в том объёме, который позволит убрать все нежилые строения посёлка Временного.

«В этом году планируется демонтировать девять жилых домов, на эти цели выделено 725 тысяч рублей. Но для того чтобы приступить к работам, необходимо провести объявленный комитетом по управлению муниципальным имуществом города аукцион для определения подрядной организации. Для этого потребуется время, хотя мы прекрасно понимаем, насколько опасно соседство нежилых деревянных строений рядом с жилыми домами», – сказал Алексей Чайка.

Просмотров всего: 1

#Зея #пожары

распечатать