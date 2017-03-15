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19апреля
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В Крыму ищут родственников жителя Белогорска

В Крыму ищут родственников жителя Белогорска
Фото: ruspravda.info

В Приамурье к властям Белогорска обратился житель Белогорского района Виктор Фисак. Он попросил оказать содействие в розыске его родни по отцовской линии. Мужчина рассказал, что его отец – уроженец Белогорска Республики Крым. К поискам родственников амурчанина подключились жители Крыма.

Виктор Фисак – житель села Великокнязевка. Мужчина говорит, что его отец из Белогорска Республики Крым трагически погиб в ДТП в 1955 году. Сын же самостоятельно собрать информацию о других близких родственниках не может, потому и обратился за помощью к властям, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Глава амурского Белогорска Станислав Мелюков направил в конце марта главе крымского Белогорска Станиславу Крыжановскому письмо с просьбой помочь. Через две недели пришел ответ о том, что поиск родни Виктора Фисака начался. Так, был направлен запрос в государственную архивную службу Республики Крым, информацию о поисках разместили в районной газете «Сельская новь».

Известно, что отец Виктора – Андрей Иванович Фисак – родился в 1924 году в Киевской области, откуда позже переехал в крымский Белогорск. В начале войны, предположительно в возрасте 17 лет, он был вывезен оккупантами в Германию, трудился на подсобном хозяйстве, позже был узником концлагеря. После освобождения вернулся в Крым, женился и родил троих детей.

Как сообщало Амур.инфо, амурский и крымский Белогорски в будущем станут городами-побратимами.

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#жизнь

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