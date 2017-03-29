«Кухня. Последняя битва» и «Наваждение»: кинопремьеры недели

Фото: Film.ru

Благовещенские кинотеатры подготовили для горожан пять кинопремьер. В их числе: комедия «Кухня. Последняя битва», триллер «Наваждение», мультфильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», боевик «Рейд: пуля в голове» и драма «Война». На Амур.инфо обзор очередных новинок в кино.

Кухня. Последняя битва

Российский комедийный художественный кинофильм, ставший продолжением шестого сезона телесериала «Кухня» и завершением всей истории про шефа Виктора Баринова и его команду. Снял его режиссер Антон Федотов, который снимал два последних сезона сериала «Кухня». Также он режиссировал сериалы «Отель Элеон» и «Даёшь молодёжь».

Действие второго полнометражного фильма, снятого на основании популярного ситкома, разворачивается на мировом чемпионате среди поваров. Раньше Ивана интересовали только шифровальные коды и хакерские программы, но всё меняется, когда он встречает красотку-француженку Анну со взрывным характером и русскими корнями. Оба летят в Сочи, чтобы принять участие в чемпионате мира среди поваров: она выступает за Францию, а он – за Россию. Но Ивану ещё нужно разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой – знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и… помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии, где его заставляют жениться.

Режиссер: Антон Федотов. Актеры: Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Сергей Лавыгин, Олег Табаков, Анфиса Черных и другие.

Фильм покажут в АОДНТ, ДК Профсоюзов, в киноцентре «Благовещенск», ОКЦ, «Харбине» и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Наваждение

Триллер от режиссера фильмов «Эдвард руки-ножницы», «Кошмар перед Рождеством» и «Спеши любить». Тесса Конновер тяжело переживает развод с мужем Дэвидом. Он теперь счастливо помолвлен с Джулией Бэнкс, которая вторгается не только в дом, в котором они когда-то жили с Тессой, но и в жизнь их дочери Лили. Джулия, в своей новой роли жены и мачехи, отчаянно верит, что наконец встретила мужчину своей мечты, который поможет ей забыть ее беспокойное прошлое. Но зависть Тессы набирает обороты, и ничто не помешает ей превратить мечту Джулии в ее худший кошмар.

Режиссер: Дениз Ди Нови. Актеры: Розарио Доусон, Кэтрин Хайгл, Джофф Стульц, Уитни Каммингс.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск» и в двух кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Урфин Джюс и его деревянные солдаты

Сказочная повесть Александра Волкова, вторая книга цикла о Волшебной стране и первое из продолжений к сказке «Волшебник Изумрудного города», не опирающихся непосредственно на сказки Л. Ф. Баума о стране Оз.

Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.

Режиссеры: Владимир Торопчин, Федор Дмитриев, Дарина Шмидт. Актеры: Константин Хабенский, Екатерина Гороховская, Сергей Шнуров, Дмитрий Дюжев.

Фильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск» и в двух кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Рейд: пуля в голове

Индонезийский боевик, в работе над которым приняли участие сразу два режиссера. Из неприступной тюрьмы, оставив за спиной десятки трупов, бежит приговоренный к смерти наркобарон, босс преступного мира Ли по прозвищу Отец из ада. Многие годы он похищал младенцев, воспитывая из них таинственную касту неуловимых, безжалостных и всесильных убийц. Его «дети» рабски преданы ему и готовы выполнить любой приказ. Когда на берегу моря находят едва живого парня с пулей в голове, не помнящего, кто он и откуда, – такой приказ поступает. Израненный и страдающий амнезией Измаил не должен выйти из больницы! Выжить и вернуть себе память – для этого ему придется отправить на тот свет армию убийц, которые, возможно, когда-то были его «семьей».

Режиссеры: Кимо Стамбол, Тимо Тьяджанто. Актеры: Ико Уайс, Челси Ислан, Санни Пан, Вери Три Юлисман.

Фильм можно увидеть в ДК Профсоюзов.

Война

Военно-драматический триллер режиссёра Дито Монтиеля с Шайа ЛаБафом в главной роли. Война ставит человека перед выбором, который навсегда стирает грань между реальностью и иллюзией. Морской пехотинец Гэбриэл Драммер со своим боевым другом Дэвином возвращается домой после кампании в Ираке, которая закончилась для Америки катастрофой. Страна лежит в руинах пост-апокалипсиса. Гэбриэл решает во что бы то ни стало отыскать жену и сына в новом мире, где господствуют жестокость и право сильного. Сам того не подозревая, он огнём и мечом прокладывает себе дорогу к дому, где ему суждено понять, что всё далеко не так, как кажется.

Режиссер: Дито Монтиель. Актеры: Шайа ЛаБаф, Джай Кортни, Гари Олдман, Кейт Мара.

Ленту можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск».

С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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