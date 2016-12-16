Благовещенцев зовут на экологическую «Библионочь»

Фото: 2do2go

В пятницу, 21 апреля, с 18 до 23 часов в Благовещенске в областной библиотеке пройдет традиционная всероссийская акция – «Библионочь», посвященная Году экологии в России. В этот вечер в рамках «Библионочи» пройдут эко-викторины и показы научно-популярных фильмов о природе и животных Амурской области.

Кроме того, будет представлен фотопроект, посвященный птицам, подготовлены книжные выставки на экологическую тематику. Для маленьких участников акции приготовлены загадки и мультфильмы.

Для людей с ограниченными возможностями зрения состоятся кинопоказы фильмов с тифлокомментариями.

В холле библиотеки будет развернута фотоинсталляция и выставка творческих работ амурских художников.

В течение всей «Библионочи» посетители смогут поучаствовать в краеведческих конкурсах и играх, в презентации проекта по раскрытию креативности, в лотерее «Счастливый читательский билет», победители которой получат призы; познакомиться с интересными выставками.

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#культура #отдых #праздники

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