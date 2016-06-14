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19апреля
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Сегодня, 17:00 1

В Благовещенском районе высадят 840 тысяч новых деревьев

В Благовещенском районе высадят 840 тысяч новых деревьев
Фото: ecamir.ru

В Благовещенском районе Приамурья появится 840 тысяч новых деревьев – их высадит лесхоз взамен утраченных. Посадки займут площадь в 280 гектаров.

Речь о деревьях, которые пострадали частично или полностью от лесных пожаров и палов. Первые саженцы ели появятся в лесах Благовещенского района уже в мае, рассказал начальник лесхоза Александр Урманов.

Высадить ели планируют в мае и сентябре, так как это самое благоприятное время для посадки, сообщает информационная служба «Дома радио».

Как сообщало Амур.инфо, 21 марта близ села Новотроицкое Благовещенского района пожарные проводили плановый отжиг сухой травы. В результате в пламени погибли более 50 сосен, которые сельчане высадили около 10 лет назад.

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#природа

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    58 минут назад

    А у нас, в Белогорске только пилят и деревья под стоянки автомобилей и всё остальное...

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