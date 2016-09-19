В Михайловском районе браконьер прокатил инспектора охотнадзора на капоте своей машины

В Михайловском районе при попытке остановить подозрительную машину пострадал государственный инспектор амурского управления по охране животного мира. Машина находилась в охранной зоне Амурского заказчика. Водитель проигнорировал как требования остановиться, так и самого инспектора.

Нарушитель несколько метров провез сотрудника управления на капоте, а затем скрылся с места происшествия. Инспектор незамедлительно вызвал полицию.

Через некоторое время водитель вернулся и заявил подъехавшим полицейским, что сотрудник управления сам бросился под колеса. По данному факту ведется разбирательство.

Пострадавшему потребовалась помощь медиков – он повредил ноги.

«Один из граждан, находившийся в УАЗе, ранее уже привлекался к ответственности за браконьерскую охоту. Сейчас материалы дела по факту отстрела им косули со снегохода находятся в суде», – прокомментировал начальник отдела охраны животного мира и ООПТ амурского охотуправления Валерий Погасиенко.

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