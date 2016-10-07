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19апреля
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В Амурской области приостановилась посевная кампания

В Амурской области приостановилась посевная кампания
Фото: www.ya-pechorec.ru

У амурских аграриев возникли внеплановые выходные – погода внесла коррективы в посевную кампанию. Уже три дня фермеры не могут продолжать работы из-за дождя.

Сев ранних зерновых культур в Приамурье завершили на 93 процента. Немного от планов отстают Свободненский и Ромненский районы. Некоторое время там были низкие температуры, рассказывает начальник управления растениеводства областного минсельхоза Александр Седых.

«Мы рассчитываем, что при нормальной погоде возобновим посев пшеницы и овса. Пшеницы сегодня посеяли 45 процентов, овес – 9,5 процентов. Ставим задачу – пшеницу высадить до 1 мая, думаю, что при нормальной погоде мы уложимся. А овес – это культура такая пластичная, особо не зависит от сроков посева. Даже если мы до 1 мая не уложимся, то где-то до 15 мая посеем», – рассказал Александр Седых.

Также фермеры приступили к посадке овощей. Первыми начали аграрии Благовещенского и Свободненского районов. Сев моркови планировали начать и в Тамбовском районе, но помешал дождь, сообщает информационная служба «Дома радио».

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#погода #сельское хозяйство

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