Улицу Чайковского в районе Благовещенской таможни обновят

В Благовещенске обновят улицу Чайковского от Краснофлотской до Зейской. Этот участок называют туристическими воротами города из-за расположения здесь таможни. Дорожники отремонтируют проезжую часть и парковки, а чтобы предотвратить сезонные подтопления, установят ливневки.

Проблему водоотведения в этом районе надеялись решить в прошлом году, когда ремонтировали улицу Фрунзе. Но не получилось.

«Здесь проводился ремонт улицы Фрунзе, перекресток мы сделали. И проводился ремонт пешеходных тротуаров. То есть в прошлом году мы сделали здесь большой объем работы. Установили здесь транспортный светофор с пешеходными секциями. Выполнили капитальный ремонт Фрунзе, но возникла проблема водоотведения. То есть площади получились большие, водосбор большой, а вывезти воду было некуда. В этом году приняли решение проложить ливневый коллектор», – рассказал первый заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов.

Всего на дорожную кампанию в Благовещенске в этом году выделили порядка 358 миллионов рублей.

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#ЖКХ #транспорт

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