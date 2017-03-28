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19апреля
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Улицу Чайковского в районе Благовещенской таможни обновят

Улицу Чайковского в районе Благовещенской таможни обновят

В Благовещенске обновят улицу Чайковского от Краснофлотской до Зейской. Этот участок называют туристическими воротами города из-за расположения здесь таможни. Дорожники отремонтируют проезжую часть и парковки, а чтобы предотвратить сезонные подтопления, установят ливневки.

Проблему водоотведения в этом районе надеялись решить в прошлом году, когда ремонтировали улицу Фрунзе. Но не получилось.

«Здесь проводился ремонт улицы Фрунзе, перекресток мы сделали. И проводился ремонт пешеходных тротуаров. То есть в прошлом году мы сделали здесь большой объем работы. Установили здесь транспортный светофор с пешеходными секциями. Выполнили капитальный ремонт Фрунзе, но возникла проблема водоотведения. То есть площади получились большие, водосбор большой, а вывезти воду было некуда. В этом году приняли решение проложить ливневый коллектор», – рассказал первый заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов.

Всего на дорожную кампанию в Благовещенске в этом году выделили порядка 358 миллионов рублей.

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#ЖКХ #транспорт

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • 123654

    123654
    2 часа назад

    А может протяните до горького? Чайковского от зейской до горького в более печальном состоянии.

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    2 часа назад

    Ещё бы Краснофлотскую, хотя бы до Театральной, тоже ворота туристические, позорные, в ямах.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Интересно участок позора ул Краснофлотской от ул Чайковского до ул Политехнической опять принципиально забудут?

  • 55

    55
    2 часа назад

    "В этом году приняли решение проложить ливневый коллектор". То есть то, что в прошлом году сделали снова перекопают?

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    В районе таможни нужно решать вопрос с парковками, там проехать не возможно - народ кидает свои тачки где попало. Особенно умные вообще паркуются на повороте возле кафешки. Гайцам до этого дела нет, хотя там можно эвакуировать каждую вторую машину. А так власти снова дорожку асфальта посередине уложат, а парковки не предусмотрят.

  • Mikky

    Mikky
    1 час назад

    улицу лазо не забудьте,от Ленина до торгового порта

  • Евлеслав

    Евлеслав
    1 час назад

    fidel castro rusЕщё бы Краснофлотскую, хотя бы до Театральной, тоже ворота туристические, позорные, в ямах.


    Встречал друзей из Китая, вёз от таможни по Краснофлотской. Было так стыдно за державу

  • ввввв

    ввввв
    46 минут назад

    Стыдно не за державу,а за местное правительство (Калиту и ее зама-Владимирова)

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