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Инвесторы из Китая заинтересованы в строительстве в Приамурье Ерковецкой ТЭЦ

Инвесторы из Китая заинтересованы в строительстве в Приамурье Ерковецкой ТЭЦ
Фото: amurobl.ru

Китайские инвесторы собираются построить в Амурской области Ерковецкую ТЭЦ мощностью 1 050 МВт, которая будет покупать уголь с Ерковецкого месторождения. Проект предусматривает сооружение ЛЭП напряжением 220–500 кВ для связи с российской энергосистемой и выдачи мощности в Китай. Губернатор Амурской области обсудил проект с главой компании «Сириус» Тао Жанем.

«Мы заинтересованы во всех инвестиционных проектах, которые реализуются на территории Амурской области, в том числе с участием иностранного капитала. В марте на встрече с Юрием Петровичем Трутневым, мы договаривались, что проведём переговоры с инвесторами в регионе. На совещании детально обсудим совместные проекты с компанией Сириус – строительство тепловой электростанции на Ерковецком буроугольном месторождении и транспортно-логистический комплекс», – отметил Александр Козлов.

Планируется, что производимая на ТЭЦ электроэнергия будет экспортироваться в Китай. Тао Жань отметил, что сопутствующие производству тепло и пар можно будет поставлять на близлежащие амурские предприятия.

Также на совещании были рассмотрены вопросы по сбыту электроэнергии, возможности электросетевого комплекса по транзиту электроэнергии.

Китайской корпорации предложили участие и в другом инвестпроекте – транспортно-логистическом комплексе, который планируется в предмостовой зоне строительства моста через реку Амур между Россией и Китаем. Строительство моста началось в декабре 2016 года. Реализация проекта обеспечит формирование нового международного транспортного коридора «Амур–1». Китайские инвесторы выразили заинтересованность в данном проекте и готовность его изучения в ближайшее время, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#Китай #областная власть #строительство #экономика #энергетика

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    2 часа назад

    Хотели построить Ерковецкую ТЭС с мощностью 8 ГВт, а в итоге пришли к ТЭЦ с мощностью 1 ГВт и то не известно, построят ее или нет. Кожемяко обманул нас (http://www.amur.info/news/2014/02/13/76341).

  • ETOYA

    ETOYA
    2 часа назад

    её уже давно строят

  • Baska

    Baska
    1 час назад

    ETOYA и где же ее строят?

  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    1 час назад

    "Планируется, что производимая на ТЭЦ электроэнергия будет экспортироваться в Китай."

    А куда будете экспортировать тепловую энергию, умники?

  • амурские волны

    амурские волны
    1 час назад

    55

    Хотели построить Ерковецкую ТЭС с мощностью 8 ГВт, а в итоге пришли к ТЭЦ с мощностью 1 ГВт и то не известно, построят ее или нет. Кожемяко обманул нас (http://www.amur.info/news/2014/02/13/76341).



    Согласна. Воз и ныне там... Кожемяко с Козловым все нам дуют в уши про громадье планов. КОТОРЫЕ НА ДЕЛЕ КАК ВСЕГДА ОКАЗЫВАЮТСЯ ЧИСТЫМ ПШИКОМ. Примеров -пруд пруди.

  • Беляев

    Беляев
    1 час назад

    Иван Фёдорович

    "Планируется, что производимая на ТЭЦ электроэнергия будет экспортироваться в Китай." А куда будете экспортировать тепловую энергию, умники?



    Теплицы китайцы собираются рядом строить, в результате наш уголь спалят гарь и копоть нам ,а электроэнергия в Китай им, в теплицах на пестицидах вырастят отравленные огурцы нам , а деньги за огурцы опять им ,бизнес " по русски" чо?



  • амурские волны

    амурские волны
    1 час назад

    Беляев

    Иван Фёдорович

    "Планируется, что производимая на ТЭЦ электроэнергия будет экспортироваться в Китай." А куда будете экспортировать тепловую энергию, умники?



    Теплицы китайцы собираются рядом строить, в результате наш уголь спалят гарь и копоть нам ,а электроэнергия в Китай им, в теплицах на пестицидах вырастят отравленные огурцы нам , а деньги за огурцы опять им ,бизнес " по русски" чо?



    Ну это та же картина, как в Магадане. Был поселок под Магаданом, комплекс теплиц кормил магаданцев зеленью и овощами. Губер Магадана отдал на откуп китайцам все. Наши теплицы загнулись. Люди уехали от безденежья, поселок умер. Китайцы теперь со своих теплиц травят магаданцев дерьмом. Раковые заболевания косят магаданцев, как и амурчан. И все молчат... Дохнут молча.

  • амурские волны

    амурские волны
    1 час назад

    Смотреть прям с первой минуты.... Про теплицы , Магадан и китайцев. Посмотрите, какой ужас. До чего страну довели!

  • ФИО

    ФИО
    50 минут назад

    разговоры с китайцами о ерковецкой тэс идут едва ли не с 2009 года. За восемь лет все никак договориться не могут. сколько бабла на болтовню спустили, наверное на тэс как раз бы и хватило ))

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