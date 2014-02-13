Инвесторы из Китая заинтересованы в строительстве в Приамурье Ерковецкой ТЭЦ

Фото: amurobl.ru

Китайские инвесторы собираются построить в Амурской области Ерковецкую ТЭЦ мощностью 1 050 МВт, которая будет покупать уголь с Ерковецкого месторождения. Проект предусматривает сооружение ЛЭП напряжением 220–500 кВ для связи с российской энергосистемой и выдачи мощности в Китай. Губернатор Амурской области обсудил проект с главой компании «Сириус» Тао Жанем.

«Мы заинтересованы во всех инвестиционных проектах, которые реализуются на территории Амурской области, в том числе с участием иностранного капитала. В марте на встрече с Юрием Петровичем Трутневым, мы договаривались, что проведём переговоры с инвесторами в регионе. На совещании детально обсудим совместные проекты с компанией Сириус – строительство тепловой электростанции на Ерковецком буроугольном месторождении и транспортно-логистический комплекс», – отметил Александр Козлов.

Планируется, что производимая на ТЭЦ электроэнергия будет экспортироваться в Китай. Тао Жань отметил, что сопутствующие производству тепло и пар можно будет поставлять на близлежащие амурские предприятия.

Также на совещании были рассмотрены вопросы по сбыту электроэнергии, возможности электросетевого комплекса по транзиту электроэнергии.

Китайской корпорации предложили участие и в другом инвестпроекте – транспортно-логистическом комплексе, который планируется в предмостовой зоне строительства моста через реку Амур между Россией и Китаем. Строительство моста началось в декабре 2016 года. Реализация проекта обеспечит формирование нового международного транспортного коридора «Амур–1». Китайские инвесторы выразили заинтересованность в данном проекте и готовность его изучения в ближайшее время, сообщает пресс-служба областного правительства.

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