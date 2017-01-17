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Сегодня, 16:16 0

Названа новая дата конца света – 12 октября 2017 года

Названа новая дата конца света – 12 октября 2017 года
Фото: rueconomics.ru

Земля столкнется с неким небесным телом уже этой осенью. В результате все живое на планете будет уничтожено, пишет «Экономика сегодня».

По расчетам ученых, неопознанный объект больших размеров столкнется с Землей 12 октября. Информацией об этом поделилось издание The Mirror.

Сейчас небесное тело диаметром свыше 40 метров, несется к Земле на огромной скорости. После столкновения, считают ученые, озоновый слой планеты будет разрушен, что приведет к гибели всего живого.

Астроном Игорь Лопин отметил, что не стоит спешить с подобными пессимистичными прогнозами. Во-первых, космические объекты часто меняют траекторию полета. Во-вторых, столкновение с астероидом может привести к локальным разрушениям, но это не будет глобальной катастрофой, передает информагентство Nation News.

Ранее конец света предсказывали и в сентябре 2015 года. Но тогда апокалипсиса не случилось.

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#космос #происшествия #наука

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