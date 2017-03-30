Волонтеры сообщили о сокрытии амурским депутатом своих доходов и имущества

Фото: munscanner.com

Волонтерский антикоррупционный проект «Муниципальный сканер» опубликовал на своем сайте информацию о депутате Законодательного собрания Амурской области Денисе Чубарове. По данным общественников, Чубаров сокрыл часть своих доходов и имущества.

Денис Чубаров является депутатом амурского закса от партии ЛДПР с 2011 года. Как пишет «Муниципальный сканер», он предоставил неполные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по итогам 2011, 2012, 2013 и 2014 годов. С 2006 по 2014 годы Денис Чубаров якобы владел чешской компанией KORSAR Group s.r.o., которой принадлежит частный дом в пригороде Карловых Вар. Позже депутат, по информации «МС», переписал компанию на отца.

В своих заключениях волонтеры ссылаются на ответ прокуратуры Амурской области от 17 марта 2017 года, публикуют скан документа за подписью начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции амурской прокуратуры Дмитрия Неговоры. В документе говорится, что по выявленным нарушениям прокуратура направила информацию председателю амурского заксобрания.

Дмитрий Неговора сообщил ИА «Амур.инфо», что этот документ помнит, однако со сканом, размещенным на сайте «Муниципального сканера», пока ознакомиться не может.

Сам Денис Чубаров отказался комментировать информацию, опубликованную волонтерами.

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