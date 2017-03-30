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19апреля
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Волонтеры сообщили о сокрытии амурским депутатом своих доходов и имущества

Волонтеры сообщили о сокрытии амурским депутатом своих доходов и имущества
Фото: munscanner.com

Волонтерский антикоррупционный проект «Муниципальный сканер» опубликовал на своем сайте информацию о депутате Законодательного собрания Амурской области Денисе Чубарове. По данным общественников, Чубаров сокрыл часть своих доходов и имущества.

Денис Чубаров является депутатом амурского закса от партии ЛДПР с 2011 года. Как пишет «Муниципальный сканер», он предоставил неполные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по итогам 2011, 2012, 2013 и 2014 годов. С 2006 по 2014 годы Денис Чубаров якобы владел чешской компанией KORSAR Group s.r.o., которой принадлежит частный дом в пригороде Карловых Вар. Позже депутат, по информации «МС», переписал компанию на отца.

В своих заключениях волонтеры ссылаются на ответ прокуратуры Амурской области от 17 марта 2017 года, публикуют скан документа за подписью начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции амурской прокуратуры Дмитрия Неговоры. В документе говорится, что по выявленным нарушениям прокуратура направила информацию председателю амурского заксобрания.

Дмитрий Неговора сообщил ИА «Амур.инфо», что этот документ помнит, однако со сканом, размещенным на сайте «Муниципального сканера», пока ознакомиться не может.

Сам Денис Чубаров отказался комментировать информацию, опубликованную волонтерами.

Просмотров всего: 1417

#закон #финансы

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Комментарии
Показать все (25) Обсудить на форуме
  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    ЛДПР- филиал счастья. Когда в Москву переедет уже известно?

  • Мой Господин

    Мой Господин
    2 часа назад

    "Он вам не Чубаров!"

    Воровская шайка. У самих рыльцо в пушку. Отличная команда Абрамова, и доходы не плохие!

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    Ну вот, а мне казалось, что это один из немногих порядочный и честный человек. Жаль разочаровываться. Такой молодой, перспективный, неглупый, и зачем ему было баллотироваться. Трудился бы себе, тканями торговал и никому не был бы нужен. Вот влез же в политику....

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Ну ща едроботы налетят, как мухи на какахи. Держись, Труш!)))

  • человек

    человек
    2 часа назад

    Да уж, конфуз.......

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    1 час назад

    Что не день, то продолжение клоунады у либералов. Браво!

    И правда говорят- кузница аморальных жуликов.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Совсем борзеет ЛДПР. А такие святошы казались...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    Ну ща едроботы налетят, как мухи на какахи. Держись, Труш!)))



    ,Модер может список едроботов сверять)))

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    ...может мне кто нить объяснит причину возмущений...недвижимость была официальной. налоги уплачены. ну запретили депам заграничные активы иметь - он их отписал на отца. какие проблемы? он чо - должен был их вам подарить?

  • Архитип

    Архитип
    1 час назад

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Ооо, уже и весёлые картинки начались. Всё строго по методичке)))))

  • sibiryk

    sibiryk
    1 час назад

    михалыч 2015, для тебя:

    1. депутатам не запрещали иметь недвижимость за границей. Просто ее надо в декларации показывать.

    2. Также депутат обязан в закрытой части декларации, которая не публикуется, указывать какими долями он владеет в бизнесе. Что Чубаров не делал с 2011 по 2014 год.

  • sibiryk

    sibiryk
    1 час назад

    михалыч 2015, для тебя:

    1. депутатам не запрещали иметь недвижимость за границей. Просто ее надо в декларации показывать.

    2. Также депутат обязан в закрытой части декларации, которая не публикуется, указывать какими долями он владеет в бизнесе. Что Чубаров не делал с 2011 по 2014 год.

  • амурские волны

    амурские волны
    1 час назад

    ну Чубаров еще тот" патриот"... Привет от "Ротари" клуба. Эта американская секта для богатых, которая в Благовещенске осела давно, любит Чубарова. И он ей отвечает взаимностью. Там нищебродов не держат. В ЛДПР тем более...

    http://rotaryamur.ru/cgi-bin/art.cgi?br=artInside&catId=1001&subCatId=1004&artId=1006

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    ...ну это только технический косяк.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    Ну ща едроботы налетят, как мухи на какахи. Держись, Труш!)))



  • амурские волны

    амурские волны
    55 минут назад

    Oldlord

    MbIcли вcлyx

    Ну ща едроботы налетят, как мухи на какахи. Держись, Труш!)))





    так едроботы и лдпр боты - это одно и то же! Вы до сих пор не в курсе товарищества?

  • Хмык

    Хмык
    52 минуты назад

    MbIcли вcлyx

    Ну ща едроботы налетят, как мухи на какахи. Держись, Труш!)))



    Труш в бане. Что то у него там со светофорами не срослось.



  • full

    full
    47 минут назад

    Интересно, в Думе бан есть?

  • sibiryk

    sibiryk
    43 минуты назад

    "...ну это только технический косяк."

    Можете называть это как угодно, но это Закон и его несоблюдение.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    41 минута назад

    Хмык
    MbIcли вcлyx

    Ну ща едроботы налетят, как мухи на какахи. Держись, Труш!)))



    Труш в бане. Что то у него там со светофорами не срослось.





    Ну тогда действительно остаётся только держаться там, с хорошим настроением.

  • амурские волны

    амурские волны
    40 минут назад

    Хмык

    MbIcли вcлyx

    Ну ща едроботы налетят, как мухи на какахи. Держись, Труш!)))



    Труш в бане. Что то у него там со светофорами не срослось.



    Ой! Беда! А кто не запятнанную честь партийцев ЛДПРовцев здесь на форуме отстаивать будет?!

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    39 минут назад

    sibiryk

    "...ну это только технический косяк." Можете называть это как угодно, но это Закон и его несоблюдение.



    ...но это не повод обзывать воровской шайкой...

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    16 минут назад

    интересно что это за волонтёры такие?

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    15 минут назад

    ...список не раз публиковал Сергей Труш...)))

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