Российские моряки, находящиеся в Намибии, просят помощи

Фото: ИА Дейта

13 российских моряков два месяца не могут покинуть судно-«подфлажник» в Намибии. Они обратились за помощью к Международной федерации транспортных рабочих . Об этом рассказал инспектор МФТ во Владивостоке Петр Осичанский, пишет ИА «Дейта».

«Сейчас на судне 13 россиян, они обратились за помощью, потому что не знают, как уехать в Россию. Судовладелец из Перу, а фрахтовщик в Намибии говорит, что контракт закончился и судно больше не нужно. Поэтому мы подготовили обращение в МИД, чтобы дипломаты уже вышли на консульство России в Намибии», — сообщил Осичанский.





По его словам, морякам не платят зарплату уже третий месяц.







«Экипаж изначально просили остаться на судне на 10 дней, чтобы подготовить замену, но ее до сих пор не прислали, и моряки находятся на судне уже два месяца. Чтобы репатриировать из-за границы, нужно уладить миграционные формальности, которые судовладелец обычно поручает агенту. Но моряки, по их словам, на две недели снабжены водой, провизией и необходимым», — уточнил инспектор МФТ.

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#происшествия #транспорт

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