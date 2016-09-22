Благовещенка Диана Будко после четырехмесячной подготовки выиграла два турнира по бодибилдингу

20-летняя благовещенка Диана Будко в течение апреля победила на открытом кубке Хабаровска Pacific strong, а потом стала абсолютной чемпионкой Кубка Дальнего Востока. Участие в соревнованиях по бодибилдингу она принимала впервые. Новая звезда спорта рассказала о секретах своего успеха: занятиях, диете. К соревнованиям она готовилась четыре месяца.

Диана признается, что в тренажерный зал ходила всегда. Были перерывы, но после друзья посоветовали ей попробовать себя в спорте. «И я действительно задумалась, что могу быть даже лучше. Поэтому я через соцсети нашла тренера, пришла к ней в спортивный клуб и сказала: "Подготовьте меня к соревнованиям"», – рассказала девушка.

По словам Дианы Будко, занятие фитнес-бикини обходится недешево: «Туфли обходятся около 4 тысяч, грим 2-2,5 тысячи, стоимость купальника варьируется от 3 тысяч, если это эконом-вариант, и до бесконечности. В идеале, хороший купальник с дорогими стразами, отлично пошитый, стоит где-то 25 тысяч. А еще браслеты, сережки, макияж, ресницы. Много всего. Личный тренер. Плюс питание. Все это обойдется около 100 тысяч рублей. И то, если не шиковать».

Что касается питания, то в период «сушки» соблюдается жесткая низкоуглеводная диета. Сейчас, после двух соревнований подряд Диана постепенно вливается в обычный ритм жизни. «Но я стараюсь придерживаться здорового рациона. Иногда позволяю себе какие-нибудь "гадости" – не совсем здоровую пищу. Потому что у меня есть хорошая физическая нагрузка, активность, и я не переживаю, что у меня это отложится в какие-то ненужные места», – уверена спортсменка.

Участвуя в соревнованиях всего первый месяц, Диана уже может сравнить уровень проведения спортивных мероприятий «дома» и в других городах. По ее словам, по уровню организации они отличаются. «Там (в Хабаровске – Прим. ред.) чувствуется более высокий уровень. Начиная от музыки, фотографов, гримерок, атмосферы. А таких существенных отличий нет. Медали в Хабаровске, конечно, порадовали. Очень красивые, с гравировкой титула. Видно, что организаторы потратились».

Полностью интервью с Дианой Будко можно прочитать в интернет-журнале «Амур.life».

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