Возгорание в областном суде могло случиться из-за проблем с электрооборудованием

В амурском управлении МЧС прокомментировали происшествие в Амурском областном суде. 19 апреля благовещенские пожарные и спасатели ликвидировали возгорание в подсобном помещении суда. Наиболее вероятная причина возникновения пожара, по утверждению специалистов, – аварийный режим работы электорооборудования.

«При возникновении возгорания сработала пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. Служащие областного суда действовали оперативно и грамотно. До прибытия подразделений проводилась эвакуация. Предпринятые первичные меры по тушению пожара позволили не допустить распространение огня за пределы подсобного помещения», – рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин.

Сообщение о пожаре на Центральный пункт пожарной связи Благовещенска поступило в 11:32. Автоматически по повышенному номеру вызова выехали боевые расчеты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия пожарных подразделений в подвальном помещении наблюдалось слабое задымление.

Из административного здания областного суда было эвакуировано более 150 человек. Возгорание было ликвидировано в 11:52. Дальнейшего распространения огня пожарные и спасатели не допустили. При пожаре никто не пострадал. В тушении были задействованы боевые расчеты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели поисково-спасательного отряда ГО и ЧС Благовещенска, всего 19 человек личного состава, 7 единиц специализированной техники.

На месте происшествия работали эксперты испытательной пожарной лаборатории, дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску, сообщает амурское управление МЧС.

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