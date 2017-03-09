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Возгорание в областном суде могло случиться из-за проблем с электрооборудованием

Возгорание в областном суде могло случиться из-за проблем с электрооборудованием

В амурском управлении МЧС прокомментировали происшествие в Амурском областном суде. 19 апреля благовещенские пожарные и спасатели ликвидировали возгорание в подсобном помещении суда. Наиболее вероятная причина возникновения пожара, по утверждению специалистов, – аварийный режим работы электорооборудования.

«При возникновении возгорания сработала пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. Служащие областного суда действовали оперативно и грамотно. До прибытия подразделений проводилась эвакуация. Предпринятые первичные меры по тушению пожара позволили не допустить распространение огня за пределы подсобного помещения», рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин.

Сообщение о пожаре на Центральный пункт пожарной связи Благовещенска поступило в 11:32. Автоматически по повышенному номеру вызова выехали боевые расчеты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия пожарных подразделений в подвальном помещении наблюдалось слабое задымление.

Из административного здания областного суда было эвакуировано более 150 человек. Возгорание было ликвидировано в 11:52. Дальнейшего распространения огня пожарные и спасатели не допустили. При пожаре никто не пострадал. В тушении были задействованы боевые расчеты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели поисково-спасательного отряда ГО и ЧС Благовещенска, всего 19 человек личного состава, 7 единиц специализированной техники.

На месте происшествия работали эксперты испытательной пожарной лаборатории, дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску, сообщает амурское управление МЧС.

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#МЧС #происшествия

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Комментарии
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  • Морской человек

    Морской человек
    2 часа назад

    Что, электрический стул коротнул?

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