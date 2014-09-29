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19апреля
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Сегодня, 15:17 9

Старинное здание больницы водников в Благовещенске купил бизнесмен

Старинное здание больницы водников в Благовещенске купил бизнесмен

Здание бывшей больницы водников в Благовещенске обрело нового владельца после продажи его фондом имущества Амурской области. Новый хозяин должен отремонтировать здание в течение пяти лет.

Как рассказал начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант, бывшую больницу приобрело частное лицо за 41 с небольшим миллион рублей. По условиям сделки, новый владелец берет на себя ответственность по сохранению объекта культурного наследия 1917 года постройки. Реконструкция должна начаться после того, как будут оформлены все бумаги.

«Мы надеемся, что уже в этом году он приступит к проектированию и дальнейшей реставрации здания. Вот, например, в прошлом году по этой же схеме было продано здание по Островского, 43, и на сегодняшний момент, уже по заказу собственника,"Амургражданпроект" выполняет проект реставрации этого здания и приспособления его для современного использования. При охранном обязательстве составляется акт технического осмотра с планом работ на пять лет. Никогда такого не было, чтобы собственник, покупая здание, держал его еще несколько лет неиспользованным. Здание покупается для каких-то конкретных целей, оно должно приносить прибыль», – говорит Виталий Ребизант.

Что будет располагаться в комплексе зданий бывшей больницы, пока неизвестно. Однако по закону там не могут находиться взрыво- и химически опасные производства. Также там не может располагаться промышленное производство с использованием различных станков и механизмов, сообщает информационная служба радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске».

Как писало Амур.инфо, больницу водников в Благовещенске закрыли в конце 2014 года и передали в областную собственность. После этого здание с прилегающими к нему объектами выставили на открытые торги.

Просмотров всего: 2251

#строительство

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    А здание музучилища никто не купит и его придется снести, т.к. оно станет аварийным и будет представлять опасность.

    Ну а там уж как получится - построят картинную галерею или торговый центр.

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    Думаю, в скором времени откроется какой-нибудь супермаркет . У нас ведь, мало супермаркетов.

  • Дубовицкая

    Дубовицкая
    1 час назад

    действительно)))

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Я еще там застал полукруглую манерную беседку вместо корявой пристройки слева на фото.

  • full

    full
    1 час назад

    Интересно у нас распоряжаются активами. Раздавать здания по цене пяти квартир, мудро, если конечно на лапу не получать.

  • Local

    Local
    57 минут назад

    S kak $

    А здание музучилища никто не купит и его придется снести, т.к. оно станет аварийным и будет представлять опасность. Ну а там уж как получится - построят картинную галерею или торговый центр.



    По зданию музучилища вангую: потому что его никто не "захотел" купить, его отдадут в безвозмездную аренду очередному филиалу РПЦ.

    *** Я не против верующих в Бога. Я против посредников в этой вере. Если, согласно Библии, мы созданы по образу и подобию Бога, то что мешает нам общаться с ним напрямую?

  • Алекс К

    Алекс К
    55 минут назад

    а что в здании на пионерской-ленина?

  • Хмык

    Хмык
    49 минут назад

    Алекс К

    а что в здании на пионерской-ленина?



    Там обитает бог



  • full

    full
    47 минут назад

    Хмык

    Алекс К

    а что в здании на пионерской-ленина?



    Там обитает бог



    И двадцать миллионов рублей убытка для городского бюджета.

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