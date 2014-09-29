Старинное здание больницы водников в Благовещенске купил бизнесмен

Здание бывшей больницы водников в Благовещенске обрело нового владельца после продажи его фондом имущества Амурской области. Новый хозяин должен отремонтировать здание в течение пяти лет.

Как рассказал начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант, бывшую больницу приобрело частное лицо за 41 с небольшим миллион рублей. По условиям сделки, новый владелец берет на себя ответственность по сохранению объекта культурного наследия 1917 года постройки. Реконструкция должна начаться после того, как будут оформлены все бумаги.

«Мы надеемся, что уже в этом году он приступит к проектированию и дальнейшей реставрации здания. Вот, например, в прошлом году по этой же схеме было продано здание по Островского, 43, и на сегодняшний момент, уже по заказу собственника,"Амургражданпроект" выполняет проект реставрации этого здания и приспособления его для современного использования. При охранном обязательстве составляется акт технического осмотра с планом работ на пять лет. Никогда такого не было, чтобы собственник, покупая здание, держал его еще несколько лет неиспользованным. Здание покупается для каких-то конкретных целей, оно должно приносить прибыль», – говорит Виталий Ребизант.

Что будет располагаться в комплексе зданий бывшей больницы, пока неизвестно. Однако по закону там не могут находиться взрыво- и химически опасные производства. Также там не может располагаться промышленное производство с использованием различных станков и механизмов, сообщает информационная служба радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске».

Как писало Амур.инфо, больницу водников в Благовещенске закрыли в конце 2014 года и передали в областную собственность. После этого здание с прилегающими к нему объектами выставили на открытые торги.

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