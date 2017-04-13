Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: новый формат «Магии моды» и роман «Амурские волки»

Утром в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят с председателем амурского регионального отделения союза дизайнеров России Светланой Санатовой. Тема беседы – «"Магия моды" онлайн: новый формат всероссийского конкурса молодых дизайнеров одежды». Ведущие утреннего эфира – Нино Кохреидзе и Илья Кутырёв.

Днем выйдет новый выпуск краеведческого радиосериала «Амурские волны». Тема – «Коллективный роман "Амурские волки", как уникальный опыт литературного творчества». Собеседник автора и ведущего Михаила Митрофанова заведующий кафедры русского языка и литературы БГПУ, доктор филологии, профессор Александр Урманов.

Ведущие дневного эфира – Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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