Победительница V «Голоса» Дарья Антонюк включена в пятерку лучших победителей этого шоу в мире

Дарья Антонюк, победившая в пятом сезоне шоу «Голос», включена в топ-5 лучших исполнителей за всю историю проекта, показанного в разные годы, в разных странах, сообщает «Лайф». В хит-парад Best winners from all around the world вместе с победителями The Voice в Великобритании, Голландии, Исландии и Таиланде включена и 21-летняя россиянка.

В ролике, опубликованном на официальном YouTube-канале шоу «Голос» в мире The Voice Global, Дарья Антонюк исполняет композицию Stand Up For Love, которую она пела во время слепых прослушиваний российского проекта. В ролик вошли выступления самых ярких победителей из Великобритании, Голландии, Исландии, Таиланда. Он уже набрал около полумиллиона просмотров.

Дарья, наставником которой был Леонид Агутин, одержала победу в шоу Первого канала в декабря 2016 года, выиграв в финальной схватке у 32-летнего певца Александра Панайотова и завоевав 53,5 % симпатий телезрителей.

Сейчас Даша продолжает учёбу на третьем курсе школы-студии МХАТ в мастерской Игоря Золотовицкого, играет в трёх спектаклях, а также активно работает над репертуаром для своего первого музыкального альбома.

