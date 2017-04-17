Тепло, но дождливо: прогноз погоды в Амурской области на 20 апреля

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В Амурской области 20 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, местами выпадут слабые и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер выберет северо-восточное направление и будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду.

Температура ночью будет варьироваться от минус 3 до плюс 2 градусов, местами по северу термометры покажут минус 8…13 градусов. Днем температура составит 9...14 градусов тепла, местами по северу – плюс 2…7 градусов.

В Благовещенске 20 апреля будет переменно облачно, ночью и в первой половине дня ожидаются слабые осадки в виде дождя, ночью – с мокрым снегом. Северо-восточный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит около 0 градусов, днем – плюс 8…10 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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