Билеты на концерт Евгения Дятлова достанутся самому убедительному: конкурс на Амур.инфо

Заслуженный артист России Евгений Дятлов сдержал обещание, данное амурчанам в 2016 году: он приезжает в Благовещенск с большим сольным концертом в сопровождении ансамбля «Акадэм-Квинтет» под управлением Николая Криворучко. Амур.инфо разыгрывает пару билетов на выступление артиста.

23апреля в Общественно-культурном центре Благовещенска состоится концерт певца, актёра театра и кино Евгения Дятлова. Амур.инфо предлагает читателям принять участие в конкурсе и выиграть два билета на его выступление. В комментариях к этой новости предлагаем проникновенно и задушевно описать своё жгучее желание попасть на концерт любимого баритона. Можно в стихах.

Имя победителя будет названо в пятницу, 21 апреля, в полдень. Сотрудник редакции свяжется со счастливчиком и объяснит, когда и где забрать выигрыш.

Творческий вечер заслуженного артиста России Евгения Дятлова состоится 23 апреля в 19:00 в ОКЦ.

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