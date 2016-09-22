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19апреля
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Сегодня, 15:28 15

Билеты на концерт Евгения Дятлова достанутся самому убедительному: конкурс на Амур.инфо

Билеты на концерт Евгения Дятлова достанутся самому убедительному: конкурс на Амур.инфо

Заслуженный артист России Евгений Дятлов сдержал обещание, данное амурчанам в 2016 году: он приезжает в Благовещенск с большим сольным концертом в сопровождении ансамбля «Акадэм-Квинтет» под управлением Николая Криворучко. Амур.инфо разыгрывает пару билетов на выступление артиста.

23апреля в Общественно-культурном центре Благовещенска состоится концерт певца, актёра театра и кино Евгения Дятлова. Амур.инфо предлагает читателям принять участие в конкурсе и выиграть два билета на его выступление. В комментариях к этой новости предлагаем проникновенно и задушевно описать своё жгучее желание попасть на концерт любимого баритона. Можно в стихах.

Имя победителя будет названо в пятницу, 21 апреля, в полдень. Сотрудник редакции свяжется со счастливчиком и объяснит, когда и где забрать выигрыш.

Творческий вечер заслуженного артиста России Евгения Дятлова состоится 23 апреля в 19:00 в ОКЦ.

Просмотров всего: 348

#жизнь #конкурсы #концерты #шоу-бизнес

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • ИванЛи

    ИванЛи
    2 часа назад

    Очень хочется сводить супругу на концерт Дятлова! Нам очень нравится его творчество, но нет возможности приобрести белеты, к сожалению... Поэтическим даром не обладаю. Как можно убедительно, задушевно и проникновенно описать своё жгучее желание попасть на концерт любимого баритона, если все чувства находятся внутри, в сердце? И я никогда не извлекаю их наружу, потому что это Моё. Но на концерт-то очень хочется! Что же делать?

  • Svetka5532555

    Svetka5532555
    2 часа назад

    даже на халяву не хочется )

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    2 часа назад

    ...люблю романс... в конце апреля,

    когда еще не раздались над полем жаворонков трели...

    душою можно воспарить послушав как поет Евгений...)))

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    А почему на фото в новости Дятлов не похож на Дятлова? Или Дятлов так сильно похудел? Или это другой Дятлов? Или это вообще не Дятлов?

    Вот это я понимаю - Дятлов, как Дятлов

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    Можно в стихах.



    С работы и учёбы мы бежали!

    Ведь в ОКЦ билеты продавали!

    Как можно на Евгения не посмотреть?!

    Спеша туда мы прибавляли ходу,

    Черпая по асфальту воду.

    Не каждый день к нам Дятлов приезжает

    И дарит на концерт свой два билета!

    Желаю на звезду я посмотреть!

    Куплю билет и влезу в интернет,

    Чтобы рингтон себе поставить новый!

    Ведь Женя Дятлов парень очень клёвый!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Пы.Сы. Попросили разместить. )

  • Витком

    Витком
    2 часа назад

    svetka5532555 - ну если тебе не хочется, то зачем здесь кукарекать, ходи себе на руки вверх, для тебя самое то

  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    ИванЛи

    Очень хочется сводить супругу на концерт Дятлова! Нам очень нравится его творчество, но нет возможности приобрести белеты, к сожалению... Поэтическим даром не обладаю. Как можно убедительно, задушевно и проникновенно описать своё жгучее желание попасть на концерт любимого баритона, если все чувства находятся внутри, в сердце? И я никогда не извлекаю их наружу, потому что это Моё. Но на концерт-то очень хочется! Что же делать?



    Заработать.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Svetka5532555

    даже на халяву не хочется )



    А я и без халявы попробую сходить. )

  • Дядя_Шурик

    Дядя_Шурик
    2 часа назад

    Женька Дятлов с Акадэм-Квинтет прилетает

    И каждая собака "Не для тебя" под вечер а капелла завывает

    А чтоб мне на концерт его билет добыть

    Под окнами гостиницы его я буду выть!

    ...НЕ ДЛЯ МЕНЯ...

  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    Даже если предложили бы бесплатно сходить - не пошёл бы. Абсолютно не понимаю, почему этого человека считают певцом?

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    ...во первых - не певец,а поющий актер. а во вторых - сам попробуй,может и поймешь.

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    А кто у нас самый убедительный?! Самый приближенный к кормушке. Делайте ставки.

  • Натали_Т

    Натали_Т
    1 час назад

    Если бы я выиграла билеты, я отдала бы их своей маме. Пусть с подружкой сходят на сольный концерт замечательного актера театра и кино, Евгения Дятлова. Представляю, какой бы это был для нее сюрприз, а сколько эмоций.......!!!!

  • Натали_Т

    Натали_Т
    1 час назад

    Если бы я выиграла билеты, я отдала бы их своей маме. Пусть с подружкой сходят на сольный концерт замечательного актера театра и кино, Евгения Дятлова. Представляю, какой бы это был для нее сюрприз, а сколько эмоций.......!!!!

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