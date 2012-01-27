Посмотреть на моду изнутри благовещенцам предлагают на выставке фэшн-эскизов

Узнать, как рождается мода, можно в областном краеведческом музее. Там открылась выставка фэшн-эскизов, приуроченная ко Всероссийскому конкурсу молодых дизайнеров одежды «Магия моды». На ней представлены эскизы студентов АмГУ разных лет. Горожанам их показывают впервые.

Сам конкурс, как сообщалось ранее, в этом году проходит заочно. Жюри оценит коллекции не на подиуме, как это было в предыдущие годы, а по фотографиям. Всего в этом году в конкурсе участвуют 13 коллекций – это в разы меньше, чем число коллекций, которые обычно представлены на подиуме «Магии моды». Работы в этом году прислали дизайнеры из городов Амурской области, а также из Новосибирска, Краснодара и Якутии.

Провести конкурс с аншлагом планируют в следующем году. Будущей весной конкурсу «Магия моды» исполняется 20 лет, а фестивалю «Арт Пространство Амур» – 10 лет.

«У каждого нашего студента уже после обучения рождается свой почерк, свой стиль. А это работа мастера. И мы очень благодарны, что наши дети благодаря чувству прекрасного, которое мы развиваем через эту художественную графику, они не остаются равнодушными людьми. Они в жизни практически все у нас устроены. Не все, конечно, работают в фэшн-индустрии. Но если они там работают, то они там лучшие. У нас по всей стране работают наши дизайнеры», – рассказала председатель Амурского регионального отделения Союза дизайнеров России, координатор выставки Светлана Санатова.

Помимо этой выставки, во время фестиваля «Арт Пространство Амур» для молодых дизайнеров будут проходить мастер-классы, заработают и другие выставки. В детской художественной школе можно будет взглянуть на работы по графическому дизайну, в «Островах» – по архитектуре.

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#жизнь

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