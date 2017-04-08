Школьник Никита Михайлов справился с ролью мэра Шимановска

Фото: www.shimanovskadm.ru

Во вторник, 18 апреля, в Шимановске прошёл день местного самоуправления: вместо чиновников работали представители активной молодежи. На должность мэра города заступил ученик десятого класса школы № 4 Никита Михайлов. С этой ролью он справился – настоящий мэр Павел Березовский положительно оценил работу своего дублера.

Работа всех представителей самоуправления началась в девять часов и продлилась до обеда, сообщает пресс-служба администрации Шимановска. Основными задачами мэра стали: выяснение общего положения дел на центральных точках работы, контроль за реализацией некоторых федеральных программ, проверка уровня подготовки к осенне-зимнему периоду, согласование справки на финансирование.

Сначала «мэру» было необходимо побывать в зонах ремонтных работ и оценить их качество. Никита посетил строящийся дом на улице Красноармейской и провел осмотр ремонта кровли по адресам: улица Комсомольская, 25 и улица Крупской, 10. По этим местам его провела мастер СМУ-25 Елена Михайлова.

Далее новоиспеченный «мэр» посетил центральную котельную, где его встретил специалист Сергей Мазур. Никите показали процесс переработки угля и обеспечения теплоснабжения города во всех подробностях. Дублер мэра спросил мастера технических работ о готовности котельной на случай непредвиденных обстоятельств, в ответ Сергей Владимирович заверил его о высоком и надежном качестве службы теплообеспечения.

«Была проведена плодотворная работа. Строительство домов на Комсомольской идет полным ходом. Основные этапы почти закончены, постройки оснащены главными условиями проживания. Мастер пообещал уложиться в сроки. По поводу подлежащих сносу аварийных зданий можно сказать, что условия проживания, конечно, плохие. Многие дома снесены, однако в некоторых еще остались люди, ждущие очереди на переселение. Также мы осмотрели котельную, где всё находится в рабочем состоянии, куплены материалы для замены и починки старых уже износившихся труб», – подвел Никита итог своей работы.

«Я считаю, что такие мероприятия, как день самоуправления, должны проводиться ежегодно для того, чтобы молодежь поучаствовала в жизни города, принесла новые взгляды в его развитие и смогла определиться с будущей профессией», – добавил он после сложения полномочий.

Просмотров всего: 843

#Шимановск #школа

распечатать