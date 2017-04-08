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Школьник Никита Михайлов справился с ролью мэра Шимановска

Школьник Никита Михайлов справился с ролью мэра Шимановска
Фото: www.shimanovskadm.ru

Во вторник, 18 апреля, в Шимановске прошёл день местного самоуправления: вместо чиновников работали представители активной молодежи. На должность мэра города заступил ученик десятого класса школы № 4 Никита Михайлов. С этой ролью он справился – настоящий мэр Павел Березовский положительно оценил работу своего дублера.

Работа всех представителей самоуправления началась в девять часов и продлилась до обеда, сообщает пресс-служба администрации Шимановска. Основными задачами мэра стали: выяснение общего положения дел на центральных точках работы, контроль за реализацией некоторых федеральных программ, проверка уровня подготовки к осенне-зимнему периоду, согласование справки на финансирование.

Сначала «мэру» было необходимо побывать в зонах ремонтных работ и оценить их качество. Никита посетил строящийся дом на улице Красноармейской и провел осмотр ремонта кровли по адресам: улица Комсомольская, 25 и улица Крупской, 10. По этим местам его провела мастер СМУ-25 Елена Михайлова.

Далее новоиспеченный «мэр» посетил центральную котельную, где его встретил специалист Сергей Мазур. Никите показали процесс переработки угля и обеспечения теплоснабжения города во всех подробностях. Дублер мэра спросил мастера технических работ о готовности котельной на случай непредвиденных обстоятельств, в ответ Сергей Владимирович заверил его о высоком и надежном качестве службы теплообеспечения.

«Была проведена плодотворная работа. Строительство домов на Комсомольской идет полным ходом. Основные этапы почти закончены, постройки оснащены главными условиями проживания. Мастер пообещал уложиться в сроки. По поводу подлежащих сносу аварийных зданий можно сказать, что условия проживания, конечно, плохие. Многие дома снесены, однако в некоторых еще остались люди, ждущие очереди на переселение. Также мы осмотрели котельную, где всё находится в рабочем состоянии, куплены материалы для замены и починки старых уже износившихся труб», – подвел Никита итог своей работы.

«Я считаю, что такие мероприятия, как день самоуправления, должны проводиться ежегодно для того, чтобы молодежь поучаствовала в жизни города, принесла новые взгляды в его развитие и смогла определиться с будущей профессией», – добавил он после сложения полномочий.

Просмотров всего: 843

#Шимановск #школа

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    4 часа назад

    детский сад не иначе

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    4 часа назад

    *Рукалицо

  • человек

    человек
    4 часа назад

    Фигасе, надо было премиальные выписать всему аппарату.....

  • 55

    55
    2 часа назад

    Надеюсь за период бездействия чиновников им зарплату не выплатят, в том числе Березовскому.

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    На должность мэра города заступил ученик десятого класса школы № 4 Никита Михайлов. С этой ролью он справился – настоящий мэр Павел Березовский положительно оценил работу своего дублера.

    Осталось только чтоб президент сделал замену

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Да у нас не то, что городом школьник, у нас страной кухарка сможет управлять. Вопрос не в этом, вопрос в том, каково будет качество жизни от таких управленцев.

  • opa56

    opa56
    1 час назад

    С ролью мэра справился, деньги освоены)))

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    opa56

    С ролью мэра справился, деньги освоены)))



    Усы не сбрил, ставленником коня не побыл.

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