Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:36 0

У россиян на 15 процентов снизилось желание отдыхать в Турции

У россиян на 15 процентов снизилось желание отдыхать в Турции
Фото: riafan.ru

Популярность отдыха в Турции у россиян снижается, утверждают российские туроператоры. Спад вызван предупреждением Росавиации о возможной приостановке чартеров, пишет «Русская планета» со ссылкой на «Известия». Число бронирований сократилось примерно на 14 процентов, а покупать туры стали на 15 процентов меньше.

По данным «Слетать.ру», доля поисковых запросов по Турции сократилась с 42 до 28 процентов. Ранее Турция занимала первое место по спросу на майские праздники.

В конце марта - начале апреля около 33–37 процентов продаж турпутевок приходилось на Турцию, а за период с 10 по 13 апреля отдыхом в Турции заинтересовались лишь 22 процента. При этом уже забронированный в Турции отдых россияне не отменяют, поскольку альтернативу по соотношению «цена–качество» турецким курортам на лето найти сложно.

Просмотров всего: 103

#отдых

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

«Кухня. Последняя битва» и «Наваждение»: кинопремьеры недели
Культура

Благовещенцев зовут на экологическую «Библионочь»
Происшествия 16

В Благовещенске снесут незаконно построенное кафе в районе Ленина–Шевченко
Общество 9

В Благовещенске начали продавать путевки на зимние Олимпийские игры в Южную Корею