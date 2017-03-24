У россиян на 15 процентов снизилось желание отдыхать в Турции

Фото: riafan.ru

Популярность отдыха в Турции у россиян снижается, утверждают российские туроператоры. Спад вызван предупреждением Росавиации о возможной приостановке чартеров, пишет «Русская планета» со ссылкой на «Известия». Число бронирований сократилось примерно на 14 процентов, а покупать туры стали на 15 процентов меньше.

По данным «Слетать.ру», доля поисковых запросов по Турции сократилась с 42 до 28 процентов. Ранее Турция занимала первое место по спросу на майские праздники.

В конце марта - начале апреля около 33–37 процентов продаж турпутевок приходилось на Турцию, а за период с 10 по 13 апреля отдыхом в Турции заинтересовались лишь 22 процента. При этом уже забронированный в Турции отдых россияне не отменяют, поскольку альтернативу по соотношению «цена–качество» турецким курортам на лето найти сложно.

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