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19апреля
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В Благовещенске суд постановил арестовать водителя за отказ предъявить госавтоинспекторам права

В Благовещенске суд постановил арестовать водителя за отказ предъявить госавтоинспекторам права
Фото: avto-vaz.com

Благовещенский городской суд вынес решение об аресте водителя на 15 суток за то, что тот отказался предоставить инспекторам ГИБДД водительские права, полис ОСАГО, а также свидетельство о регистрации машины. Об этом сообщается на сайте суда.

Инцидент произошел в областной столице в апреле 2017 года, в районе дома № 46 по улице Шимановского. Когда водителя остановили инспекторы ГИБДД, он не предоставил им по требованию документы.

В судебном заседании автолюбитель пояснил, что полицейские остановили его из-за тонировки стекол. «Он полагал, что не совершал правонарушения, состава которого в его действиях не усматривалось, не было ясно, в защиту чьих интересов действуют сотрудники полиции, чьи права нарушены», – описывает позицию водителя суд.

Благовещенский городской суд встал на сторону ГИБДД, поскольку Правила дорожного движения Российской Федерации не предусматривают исключений, когда водитель вправе отказаться передать сотруднику полиции, выполняющему функции по обеспечению безопасности дорожного движения, указанные документы. Даже если водитель не согласен с основаниями остановки транспортного средства, которые назвал ему инспектор ДПС, он обязан передать для проверки предусмотренные Правилами дорожного движения документы, а действия инспектора ДПС вправе обжаловать в установленном законом порядке.

В результате мужчину признали виновным, его подвергнут административному аресту на 15 суток.

Постановление суда может быть обжаловано в течение 10 суток.

Просмотров всего: 1800

#закон #суды #транспорт

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 часа назад

    Вот что делает юридическая неграмотность. Вариант "дома забыл" даже не рассматривался. "Шарик, ты балбес" (С).

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    Браво, суд! Еще бы и штраф в тысяч сто добавить.

  • Следопыт

    Следопыт
    4 часа назад

    Да, слово "отказываюсь" надо применять осторожно.

  • Куратор

    Куратор
    4 часа назад

    Доппельгангер

    Вот что делает юридическая неграмотность. Вариант "дома забыл" даже не рассматривался. "Шарик, ты балбес" (С).



    Вариант "дома забыл" цена вопроса 500 рублей, вариант "езда без ОСАГО" 800 рублей! Делаем выводы!

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    4 часа назад

    Не достаточно видимо видосиков на ютубе поглядел, где борзые водятелы гаишников строят. Пропасть перепрыгнутая на 99% это провал.

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    4 часа назад

    Выше, видимо, восторженный комментарий сотрудников ГИБДД))) Да, нет, всё правильно - не надо права качать, соблюдай закон и живи спокойно!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    Куратор
    Доппельгангер

    Вот что делает юридическая неграмотность. Вариант "дома забыл" даже не рассматривался. "Шарик, ты балбес" (С).



    Вариант "дома забыл" цена вопроса 500 рублей, вариант "езда без ОСАГО" 800 рублей! Делаем выводы!


    Да конечно, 15 суток-то отсидеть куда проще.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    4 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Куратор

    Доппельгангер

    Вот что делает юридическая неграмотность. Вариант "дома забыл" даже не рассматривался. "Шарик, ты балбес" (С).


    Вариант "дома забыл" цена вопроса 500 рублей, вариант "езда без ОСАГО" 800 рублей! Делаем выводы!


    Да конечно, 15 суток-то отсидеть куда проще.


    Отсидеть 15 суток не проще, а дороже

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Ну вообще-то таки должно быть.

    Это какое-то исключение из правил.

  • Джино

    Джино
    3 часа назад

    почитайте 185 приказ , стать 2 пунк 1 , водитель обязан иметь при себе вод.права ,свед.о.тег.тс,и по первому требыванию передать инспектору , для проверки , а в ст 13 п 2 сказано что документы можно проверять на стационарных постах , если водитель отказался передать документы для составление административного матерьяла то он не прав и получил 19.3 неповиновенье , а если просто для проверки то действия инспектора незаконы .

  • Джино

    Джино
    3 часа назад

    удален

  • S kak $

    S kak $
    3 часа назад

    Смешная и поучительная история)

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    3 часа назад

    Джино



    Ты не нерничай так, береги здоровье, а то дворовой цингой можно заболеть))).

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    3 часа назад

    Джино 6 минут назад

    Олени вы кто осуждает водителя , почитайте 185 приказ , стать 2 пунк 1 , водитель обязан иметь при себе вод.права ,свед.о.тег.тс,и по первому требыванию передать инспектору , для проверки , а в ст 13 п 2 сказано что документы можно проверять на стационарных постах , если водитель отказался передать документы для составление административного матерьяла то он не прав и получил 19.3 неповиновенье , а если просто для проверки то действия инспектора незаконы . Ты сам олень. там же написано по русски за тонировку п ПДД 3.1 передать по первому требованию, а отказать это 15 суток.

  • starco

    starco
    3 часа назад

    Мудрый олень - регламент действует в отношении сотрудников ДПС и никак не освобождает водителя согласно положений ПДД передавать документы по требованию сотрудников полиции, которыми являются и сотрудники ДПС. Так что 185-й приказ тут вообще никаким боком, если сотрудник ДПС его нарушил,это будет определять его руководство, прокуратура, суд, но не водитель, который такими полномочиями по 185-му приказу не наделен. Зарубите это уже себе на носу и не пытайтесь на дороге учит инспектора его внутренним документам.

  • ДыpыH

    ДыpыH
    2 часа назад

    starco

    Мудрый олень - регламент действует в отношении сотрудников ДПС и никак не освобождает водителя согласно положений ПДД передавать документы по требованию сотрудников полиции, которыми являются и сотрудники ДПС. Так что 185-й приказ тут вообще никаким боком, если сотрудник ДПС его нарушил,это будет определять его руководство, прокуратура, суд, но не водитель, который такими полномочиями по 185-му приказу не наделен. Зарубите это уже себе на носу и не пытайтесь на дороге учит инспектора его внутренним документам.



    +++++++++



    Олени на дорогах -они такие. Всегда знают чужие права , но в упор не хотят выполнять свои обязанности. В ПДД четко написано передавать документы СОТРУДНИКУ ПОЛИЦИИ (любому) не важно ДПС,ППС, вневедомственной охраны . участковому и т.д. Но олени знают только 185 приказ , который написан совсем не для оленей, а для сотрудников МВД.. Почаще бы окучивали таких оленей таким образом, мож больше порядка было на дорогах



  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    ДыpыH

    starco

    Мудрый олень - регламент действует в отношении сотрудников ДПС и никак не освобождает водителя согласно положений ПДД передавать документы по требованию сотрудников полиции, которыми являются и сотрудники ДПС. Так что 185-й приказ тут вообще никаким боком, если сотрудник ДПС его нарушил,это будет определять его руководство, прокуратура, суд, но не водитель, который такими полномочиями по 185-му приказу не наделен. Зарубите это уже себе на носу и не пытайтесь на дороге учит инспектора его внутренним документам.



    +++++++++

    Олени на дорогах -они такие. Всегда знают чужие права , но в упор не хотят выполнять свои обязанности. В ПДД четко написано передавать документы СОТРУДНИКУ ПОЛИЦИИ (любому) не важно ДПС,ППС, вневедомственной охраны . участковому и т.д. Но олени знают только 185 приказ , который написан совсем не для оленей, а для сотрудников МВД.. Почаще бы окучивали таких оленей таким образом, мож больше порядка было на дорогах



    Даже и добавить нечего ++++++

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