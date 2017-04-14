В Благовещенске суд постановил арестовать водителя за отказ предъявить госавтоинспекторам права

Фото: avto-vaz.com

Благовещенский городской суд вынес решение об аресте водителя на 15 суток за то, что тот отказался предоставить инспекторам ГИБДД водительские права, полис ОСАГО, а также свидетельство о регистрации машины. Об этом сообщается на сайте суда.

Инцидент произошел в областной столице в апреле 2017 года, в районе дома № 46 по улице Шимановского. Когда водителя остановили инспекторы ГИБДД, он не предоставил им по требованию документы.

В судебном заседании автолюбитель пояснил, что полицейские остановили его из-за тонировки стекол. «Он полагал, что не совершал правонарушения, состава которого в его действиях не усматривалось, не было ясно, в защиту чьих интересов действуют сотрудники полиции, чьи права нарушены», – описывает позицию водителя суд.

Благовещенский городской суд встал на сторону ГИБДД, поскольку Правила дорожного движения Российской Федерации не предусматривают исключений, когда водитель вправе отказаться передать сотруднику полиции, выполняющему функции по обеспечению безопасности дорожного движения, указанные документы. Даже если водитель не согласен с основаниями остановки транспортного средства, которые назвал ему инспектор ДПС, он обязан передать для проверки предусмотренные Правилами дорожного движения документы, а действия инспектора ДПС вправе обжаловать в установленном законом порядке.

В результате мужчину признали виновным, его подвергнут административному аресту на 15 суток.

Постановление суда может быть обжаловано в течение 10 суток.

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