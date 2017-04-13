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Сегодня, 12:02 4

Из здания Амурского областного суда эвакуировали людей (фото, видео)

Из здания Амурского областного суда эвакуировали людей (фото, видео)

19 апреля благовещенским пожарным поступило сообщение о возгорании в здании областного суда, расположенного в районе Ленина – Шевченко. На место сразу выехали пожарные подразделения. Людей из здания начали эвакуировать еще до приезда спасателей.

Как сообщили в амурском управлении МЧС, сейчас на месте работают пожарные расчеты, людей продолжают эвакуировать. Подробности случившегося пока неизвестны. По предварительной информации, было задымление в подвале здания суда. По словам работников, в подвальном помещении проводились работы, из-за которых и произошло воспламенение.

Видео предоставлено DTP_GRAM_BLG.

Просмотров всего: 1403

#МЧС #пожары #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Indeets

    Indeets
    46 минут назад

    Ну вот и материалы "нужных" дел погорели, а на нет, как говорится и суда нет

  • Алекsей

    Алекsей
    10 минут назад

    Пожар - есть одно из средств до судебного урегулирования любого дела!

  • remez

    remez
    7 минут назад

    список сгоревших дел в студию

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