Из здания Амурского областного суда эвакуировали людей (фото, видео)
19 апреля благовещенским пожарным поступило сообщение о возгорании в здании областного суда, расположенного в районе Ленина – Шевченко. На место сразу выехали пожарные подразделения. Людей из здания начали эвакуировать еще до приезда спасателей.
Как сообщили в амурском управлении МЧС, сейчас на месте работают пожарные расчеты, людей продолжают эвакуировать. Подробности случившегося пока неизвестны. По предварительной информации, было задымление в подвале здания суда. По словам работников, в подвальном помещении проводились работы, из-за которых и произошло воспламенение.
Видео предоставлено DTP_GRAM_BLG.
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