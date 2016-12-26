Для охраны редких видов червей в Кемеровской области создадут особую территорию

Фото: news.vse42.ru

Две особо охраняемые природные территории – «Бачатские сопки» и «Черновой нарык» – появятся в Кемеровской области. Там власти намерены сохранить редкие виды животных и растений, которые находятся на определенных участках кузбасской земли, пишет Vse42.ru.

В районе «Бачатские сопки» в Беловском районе стремятся сохранить 14 видов растений и шесть видов животных. Все они зарегистрированы в региональной Красной книге. А «Черновой нарык» на границе Новокузнецкого и Прокопьевского районов создают для сохранения редкого вида червей.

Также отмечается, что в четырех районах региона появились экологические тропы – там в скором времени установят стенды с информацией о редких видах флоры и фауны, обитающих в этих краях.

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#природа

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